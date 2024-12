Un sabato sera ricco di intrattenimento con ballando con le stelle in testa agli ascolti.

Il trionfo di ballando con le stelle

Nella serata di sabato 14 dicembre, i telespettatori italiani hanno avuto a disposizione una vasta gamma di programmi, ma è stato Ballando con le stelle a dominare gli ascolti. Lo show condotto da Milly Carlucci ha registrato un notevole successo, attirando ben 3.666.000 spettatori, corrispondenti a un 29.1% di share. Questo risultato non solo conferma la popolarità del programma, ma evidenzia anche la capacità di attrarre un pubblico ampio e variegato.

La sfida con il volo

In un confronto diretto, la replica de Il Volo – Tutti per uno su Canale 5 ha faticato a tenere il passo, totalizzando 1.941.000 spettatori e un 14% di share. Questo scarto significativo dimostra come il pubblico preferisca le emozioni e l’intrattenimento offerti da Ballando, piuttosto che le esibizioni musicali del gruppo. La semifinale di Ballando ha quindi rappresentato un vero e proprio boom, consolidando la sua posizione di leader nel panorama televisivo del sabato sera.

Altri programmi in competizione

Oltre ai due titani, altri programmi hanno cercato di ritagliarsi uno spazio nel palinsesto. Su Rai 2, la serie S.W.A.T. ha attratto 626.000 spettatori con un 3.7% di share, mentre su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta ha ottenuto risultati simili. Anche Il Ragazzo di Campagna su Rete 4 ha fatto registrare 819.000 spettatori, dimostrando che la varietà dell’offerta televisiva continua a soddisfare diverse preferenze. Tuttavia, il film d’animazione Sonic 2: Il Film su Italia 1 ha divertito 786.000 spettatori, confermando l’appeal dei contenuti per famiglie.

Il preserale e il pomeriggio

Nel preserale, Rai 1 ha visto il successo di L’Eredità, che ha totalizzato 3.830.000 spettatori con un 23.8% di share, battendo di poco la concorrenza di Canale 5. Anche nel pomeriggio, le soap opera come Beautiful e Endless Love hanno continuato a riscuotere un grande successo, con ascolti che superano i 2 milioni di spettatori. Questo dimostra come le storie d’amore e i drammi quotidiani continuino a catturare l’attenzione del pubblico italiano.