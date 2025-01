Ascolti tv: il concerto dei Pooh trionfa nella prima serata

Il concerto dei Pooh conquista il pubblico

La prima serata di sabato 4 gennaio ha visto il trionfo del concerto evento dei Pooh, intitolato “Noi Amici per sempre”, trasmesso su Canale 5. Con un pubblico di 2.739.000 telespettatori e uno share del 19.7%, il programma ha saputo catturare l’attenzione degli italiani, superando di poco il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, che ha registrato 2.611.000 utenti su Rai Uno (17.2%). Questo risultato evidenzia un vero e proprio testa a testa tra le due reti, dimostrando come il panorama televisivo italiano sia sempre più competitivo.

Le altre reti e i loro ascolti

Analizzando i dati delle altre reti, si nota che su Italia 1 il film “Sing” ha totalizzato 827.000 spettatori (5%), mentre su Rete 4 il cult “Non ci resta che piangere” ha raggiunto 1.043.000 utenti (6.7%). Infine, su La7 il film “Deep Impact” ha attirato l’attenzione di 647.000 italiani (3.9%). Questi numeri dimostrano come il sabato sera sia un momento cruciale per la programmazione televisiva, con i vari canali che cercano di attrarre il pubblico con offerte diversificate.

Access prime time e pre-serale

Nella fascia dell’access prime time, il programma “Affari Tuoi” su Rai Uno ha confermato la sua popolarità, conquistando 5.604.000 telespettatori (29.9%). Al contrario, “Striscia la Notizia” su Canale 5 ha registrato una media di 2.967.000 utenti (15.9%), evidenziando una netta differenza di ascolti. Per quanto riguarda il pre-serale, la medaglia d’oro è andata a Marco Liorni con “L’Eredità”, che ha intrattenuto 3.327.000 spettatori (22.3%). La replica di “Gira La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti ha ottenuto 2.101.000 utenti (16.2%) nella prima parte e 2.966.000 (19%) nella seconda, dimostrando la forza dei programmi di intrattenimento.

Ascolti pomeridiani e mattutini

Passando agli ascolti pomeridiani, su Rai Uno “Le Stagioni dell’Amore” ha incollato al piccolo schermo 1.402.000 spettatori (10.8%), mentre “Passaggio a Nord Ovest” ha radunato 1.119.000 (10.3%) nella prima parte e 1.054.000 (10.5%) nella seconda. Su Canale 5, “Beautiful” ha conquistato 2.001.000 spettatori (14.6%), mentre “My Home My Destiny” ha registrato 1.552.000 (14.2%). Infine, per quanto riguarda la mattinata, “Unomattina in Famiglia” ha tenuto compagnia a 372.000 spettatori (13.3%) nella prima parte, con un picco di 1.283.000 (23.7%) nella quarta. Questi dati dimostrano come la programmazione diurna continui a mantenere un buon livello di attenzione da parte del pubblico.