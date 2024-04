Ascolti tv, Lazio-Juve su Canale 5 vince la prima serata

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Con 4.418.000 telespettatori e il 20,77% di share, Canale 5 è stata la rete più seguita della fascia di prima e seconda serata, grazie all'incontro di Coppa Italia Lazio-Juventus. Oggi Auditel ha comunicato solo gli ascolti delle fasce orarie ma non que...

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Con 4.418.000 telespettatori e il 20,77% di share, Canale 5 è stata la rete più seguita della fascia di prima e seconda serata, grazie all'incontro di Coppa Italia Lazio-Juventus. Oggi Auditel ha comunicato solo gli ascolti delle fasce orarie ma non quelle dei singoli programmi, a causa di uno sciopero che interessa la Nielsen (e che durerà fino al 29 aprile), la società che effettua la rilevazione. Al secondo posto, nella fascia 20.30-22.30, Rai1 (dove è andato in onda 'Sulle ali della musica') con 4.086.000 spettatori e il 19,21% di share. Terzo posto per La7 (che ospitava 'diMartedì') con un ascolto di fascia di 1.684.000 telespettatori e il 7,92% di share.