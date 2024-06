Asia Argento non dimentica Anthony Bourdain: in occasione del giorno in cui lo chef avrebbe compiuto gli anni, si lascia andare ad una toccante dedica social, accompagnata da una serie di foto inedite della coppia.

Le parole di Asia Argento

L’attrice, su Instagram, ha affidato i suoi sentimenti rivolti ad uno degli uomini che ha amato di più nella sua vita, star delle cucine newyorkesi e volto noto dei programmi televisivi di food. L’uomo morì suicida nel giugno 2018 in Francia:

“Ti amerò per sempre. La vita va avanti ma non sarà più la stessa senza di te. Il tempo non cura nessuna ferita. Mi manchi ogni giorno. Nei miei sogni ti parlo, ti bacio, sei ancora con me. Le feste sono particolarmente insostenibili. Buon compleanno in un luogo più alto e più leggero di questo”.

L’amore tra Asia Argento e Anthony Bourdain

Asia Argento e Anthony Bourdain si erano innamorati dopo essersi incontrati per la prima volta nel 2016 davanti alle telecamere di Parts unknown, nota in Italia come Cucine segrete.

Lo chef americano lottava da tempo contro la depressione, che l’ha portato a togliersi la vita l’8 giugno del 2018, mentre si trovava a Kaysersberg, in Francia, per girare le nuove puntate del suo show Parts Unknown.

Per molto tempo l’attrice è stata accusata da molti di essere in qualche modo colpevole della morte dello chef, ma nel 2022 a Domenica In dichiarò: