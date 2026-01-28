Asml raggiunge un record storico nel 2026 con utili di 9,6 miliardi di euro

Nel 2026, Asml ha registrato risultati finanziari senza precedenti, con un utile netto che ha raggiunto la cifra impressionante di 9,6 miliardi di euro. Questa azienda olandese è riconosciuta a livello globale come uno dei principali fornitori di apparecchiature per semiconduttori, un settore in continua espansione e sempre più cruciale per l’innovazione tecnologica.

Risultati finanziari eccezionali

Il fatturato netto totale di Asml per l’anno 2026 è stato pari a 32,7 miliardi di euro, con un margine lordo che si è attestato al 52,8%. Questi risultati non solo dimostrano la solidità dell’azienda, ma evidenziano anche l’incremento della domanda per le sue tecnologie avanzate. Nel quarto trimestre, Asml ha raggiunto un fatturato netto record di 9,7 miliardi di euro, con un margine lordo di 52,2% e un utile netto di 2,8 miliardi di euro.

Ordini e previsioni future

Nel quarto trimestre, gli ordini netti hanno toccato i 13,2 miliardi di euro, di cui ben 7,4 miliardi sono attribuibili alla tecnologia EUV (Extreme Ultraviolet), fondamentale per la produzione di chip di ultima generazione. Il portafoglio ordini alla chiusura del 2026 ammonta a 38,8 miliardi di euro, segnalando un forte interesse e una domanda sostenuta per i prodotti di Asml.

Prospettive per il 2026

Guardando al futuro, Asml prevede di raggiungere un fatturato netto totale compreso tra 34 e 39 miliardi di euro nel 2026, con margini lordi che si manterranno tra il 51% e il 53%. Nel primo trimestre del 2026, l’azienda stima vendite nette tra 8,2 e 8,9 miliardi di euro, confermando la propria traiettoria di crescita. Tuttavia, i risultati recenti hanno deluso le aspettative di Wall Street, con un utile per azione inferiore alle stime degli analisti.

Strategie di investimento e sviluppo

Christophe Fouquet, presidente e CEO di Asml, ha dichiarato: “Il 2026 è stato un anno record per noi, e ci aspettiamo che il 2026 segua lo stesso andamento positivo, grazie all’incremento delle vendite di tecnologia EUV e alla crescita della nostra base installata. Stiamo continuando a investire nelle persone e nelle nostre strutture per supportare questa espansione. Per il 2026, i costi previsti per ricerca e sviluppo si aggireranno attorno a 1,2 miliardi di euro e i costi operativi a circa 0,3 miliardi di euro.

Con una domanda sempre più forte legata all’intelligenza artificiale e all’innovazione nel settore dei semiconduttori, Asml è ben posizionata per affrontare le sfide future. La continua evoluzione delle tecnologie di produzione di chip rappresenta un’opportunità significativa per l’azienda, che si prepara a raccogliere i frutti di un mercato in rapida crescita.