Assegno Unico agosto 2025, date dei pagamenti e novità su importi e arretrati

Anche quest’anno, quando si parla di sostegno alle famiglie con figli, l’assegno unico resta un punto fermo. Agosto 2025 non fa eccezione: l’Inps conferma che il pagamento arriverà regolarmente, senza sorprese, ma con qualche dettaglio da tenere d’occhio. Ecco cosa c’è da sapere. Tra date, importi e piccoli cambiamenti che non vanno sottovalutati.

Pagamenti e novità sull’Assegno Unico di agosto 2025

Il calendario dei pagamenti è stato ufficializzato dall’Inps con un messaggio del 14 luglio. Si va da luglio fino a dicembre 2025, con date precise: per agosto, l’assegno unico sarà accreditato tra il 20 e il 21. Non è una sorpresa, anzi, un po’ la routine ormai. Il versamento arriva sempre nell’ultima settimana del mese successivo a quello in cui si è fatta la domanda. Se poi ci sono arretrati o conguagli, pure quelli vengono versati in questa finestra temporale.

Ma non è solo questione di calendario. C’è anche il controllo da fare, e quello richiede qualche passaggio tecnico: bisogna entrare nel proprio profilo Inps, usando identità digitale tipo Spid, Carta d’identità elettronica o Cns. Una procedura che non tutti amano, ma necessaria per stare tranquilli e capire se il pagamento è arrivato o meno.

Assegno unico agosto 2025: importi, beneficiari e qualche dettaglio in più

L’assegno unico è un sostegno pensato per aiutare le famiglie con figli a carico. Non solo minorenni: anche i maggiorenni fino a 21 anni possono beneficiarne, ma con condizioni precise. Devono studiare, lavorare con reddito basso o essere disoccupati in cerca di lavoro. E poi, c’è un occhio di riguardo per i figli con disabilità, senza limiti di età.

Perché si chiama “unico”? Semplice: mira a semplificare la burocrazia, raccogliendo sotto un solo tetto tutti i diversi aiuti per famiglie e natalità. E “universale” perché arriva un po’ a tutti, anche senza Isee, o con Isee sopra certi limiti. Certo, l’importo varia. Non è uguale per tutti? Dipende dall’Isee, dal numero di figli, dall’età, dalla disabilità. Da un massimo di circa 201 euro a un minimo che si aggira intorno ai 57,5 euro per figlio.

Dal 2025, poi, si aggiunge l’adeguamento al costo della vita, +0,8% rispetto al 2024. Piccoli aumenti per famiglie con bimbi sotto l’anno e per quelle con più figli. Ad esempio, chi ha almeno tre figli e un Isee fino a circa 46mila euro può vedere un aumento del 50% per i piccoli tra 1 e 3 anni. Se i figli sono quattro o più, c’è un bonus fisso di 150 euro in più al mese.

Tutte queste cifre e dettagli sono consultabili sul sito Inps anche per il mese di agosto, per chi vuole andare a fondo, ma la sostanza è questa: l’assegno unico resta un supporto fondamentale, che però richiede attenzione per capire come funziona davvero.