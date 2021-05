Assemblea Articolo Uno, Speranza: “C’è chi lavora a esecutivo Meloni-Salvini”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza durante l'Assemblea Articolo Uno ha annunciato: "C'è chi lavora a esecutivo Meloni - Salvini".

Quale potrebbe essere l’identità di un futuro esecutivo? Ad illustrare quello che potrebbe accadere, il Ministro della Salute Roberto Speranza che nel corso dell’assemblea Nazionale Articolo Uno ha analizzato quale sarà il punto dal quale dovranno partire PD, Leu e M5S al fine di creare un alleanza che sia il più possibile coesa.

Secondo il Ministro della Salute Roberto Speranza infatti ci sarebbe chi starebbe già lavorando ad un esecutivo formato da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, un’osservazione questa arrivata a due no di Matteo Salvini che in una recente intervista a Repubblica, ha dichiarato come le riforme della giustizia e del fisco con l’attuale maggioranza non si faranno.

Speranza esecutivo Meloni Salvini – “Va molto di moda insultare il Movimento 5 Stelle”

“Leggendo i giornali oggi, si capisce che c’è chi lavora a spezzare l’asse Pd-M5S-Leu perché lavora a un governo Meloni-Salvini”. A dichiararlo il Ministro della Salute Roberto Speranza durante il suo intervento all’assemblea nazionale articolo uno.

Una dichiarazione questa del Ministro della Salute che traccia la strada per il lavoro che dovranno fare nei prossimi mesi PD, M5S e Leu e che mira al contempo a riconoscere quanto fatto dall’ex Premier Giuseppe Conte negli scorsi mesi: “Va molto di moda insultare il M5S, io penso che quel Movimento abbia rappresentato una carica straordinaria di rinnovamento di questo Paese e questo io penso sia un bene” – ha dichiarato Speranza.

Speranza esecutivo Meloni Salvini – “C’è ancora tempo in vista delle amministrative”

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha poi proseguito parlando di come sarà fin da subito fondamentale lavorare al fine di creare un’alleanza unita e affiatata: Dovremo “lavorare da subito perché questo stare insieme sia coltivato”, ha dichiarato Roberto Speranza aggiungendo inoltre che: “C’è ancora tempo per lavorare in vista delle amministrative, bisogna essere rispettosi e indicare sempre qual è l’orizzonte. Ovunque c’è il margine per lavorare, dobbiamo farlo. Da subito si sia chiarissimi sul dopo: si vota in città rilevanti in cui si arriverà ai ballottaggi”.

Speranza esecutivo Meloni Salvini – le parole critiche di Matteo Salvini

Queste parole sono arrivate a seguito di due interviste rilasciate dal Leader della Lega al quotidiano “La Repubblica” e al Corriere della Sera. In particolare a “La Repubblica” il leader del Carroccio ha dato due secchi no al Governo di Mario Draghi: “Ma tanto non sarà questa maggioranza a riformare giustizia e fisco. La ministra Cartabia può avere le idee chiare, ma se sei in Parlamento con Pd e 5S, per i quali chiunque passa lì accanto è un presunto colpevole, è dura”.