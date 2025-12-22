Assunzione di insegnanti di sostegno: 100 mila posti per garantire diritti agli alunni disabili

In Italia, la questione del diritto allo studio per alunni con disabilità è diventata un tema centrale nel dibattito scolastico. Recentemente, il presidente dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori, Marcello Pacifico, ha sottolineato l’urgenza di stabilizzare il personale di sostegno, richiedendo l’assunzione di almeno 100 mila insegnanti. Questo appello arriva in un momento cruciale, dopo che il Comitato europeo dei diritti sociali ha accolto un reclamo presentato da Anief riguardo alla violazione dei diritti degli studenti disabili.

La situazione attuale e le richieste del sindacato

Le parole di Pacifico evidenziano un problema crescente: l’Italia ha un numero sempre maggiore di cattedre vacanti nel settore del sostegno, che ammontano a oltre 100 mila. Queste cattedre, attualmente ricoperte da contratti a tempo determinato, rappresentano una soluzione temporanea che non garantisce la continuità educativa necessaria per gli alunni con disabilità. Secondo i dati, il numero di alunni con disabilità certificata è in aumento, passando da circa 316 mila a quasi 360 mila.

Intervento del Comitato europeo dei diritti sociali

Il recente pronunciamento del Comitato europeo ha evidenziato la violazione della Carta sociale europea, in particolare in relazione al diritto all’istruzione inclusiva. La decisione del Comitato ha confermato le denunce di Anief riguardo all’abuso di contratti a termine per gli insegnanti di sostegno, che compromette gravemente l’integrazione scolastica degli studenti più vulnerabili. Pacifico ha quindi esortato il Parlamento a prendere misure concrete per stabilizzare il personale e garantire una didattica continua e di qualità.

Le conseguenze del precariato nella scuola

L’instabilità del personale di sostegno ha ripercussioni dirette sulla qualità dell’istruzione fornita agli studenti con disabilità. Ogni anno, i docenti precari sono costretti a cambiare istituto o classe, creando un ambiente di apprendimento discontinuo. Questo non solo ostacola il processo educativo, ma mina anche la fiducia degli studenti e delle famiglie nel sistema scolastico. Inoltre, il Ministero ha autorizzato solo un incremento limitato di posti in organico di diritto, che non risponde affatto alle necessità reali delle scuole.

La proposta di Anief per una soluzione duratura

Anief propone di trasformare i posti in deroga in posti di organico di diritto, per permettere l’assunzione di docenti che hanno già dimostrato la loro competenza e dedizione. La conferma di supplenti da parte delle famiglie, pur rappresentando un passo avanti, non è sufficiente a garantire la stabilità necessaria per una didattica di qualità. È fondamentale un piano straordinario di assunzioni, che accompagni i nuovi percorsi formativi previsti dal Ministero per specializzare i docenti già in servizio.

Verso un futuro migliore per l’istruzione inclusiva

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato nuovi progetti per affrontare la carenza di personale specializzato, ma è necessario un impegno più incisivo, l’Italia dovrà dimostrare di aver superato le violazioni riscontrate dalla Carta sociale europea, assicurando ai docenti di sostegno tutti i diritti necessari e garantendo agli alunni la continuità educativa che meritano. Marcello Pacifico ha concluso ribadendo l’importanza di un intervento legislativo che stabilizzi il personale e promuova una vera inclusione degli studenti con disabilità nel sistema scolastico italiano.