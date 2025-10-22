Il terribile incidente si è verificato in Brasile nella notte del 19 ottobre: ecco che cosa è successo.

Tragedia assurda in Brasile, dove un calciatore di 20 è morto in un terribile incidente a bordo della sua moto, che si è scontrata con una mucca. Ecco che cosa è successo.

Brasile, tragedia nel mondo del calcio: attaccante di 20 anni muore dopo essersi scontrato con una mucca

Tragedia in Brasile, la giovane promessa del calcio, Antony Ylano, è morto a soli 20 anni in un assurdo incidente.

Il ragazzo, attaccante del Piauì Esporte Clube, stava rientrando a Teresina a bordo della sua moto dopo aver festeggiato, assieme alla sua famiglia, il compleanno del padre. A un certo punto però il giovane si è imbattuto in un gruppo di cinque bovini, quattro mucche e un vitello. Una di della mucca era rimasta indietro e, Ylano, a causa dell’elevata velocità, l’ha colpita in pieno. Il 20enne è morto sul colpo, l’impatto infatti è stato violentissimo.

Brasile, tragedia nel mondo del calcio: chi era Andy Ylano

Il mondo del calcio brasiliano piange la morte di Antony Ylano, attaccante di soli 20 anni morto dopo essersi scontrato con una mucca a bordo della sua moto domenica scorsa, intorno alle 3.00 di notte. Ylano era un giocatore molto promettente e, nella sua breve carriera, ha vinto due campionati, nel 2024 e nel 2025. La prossima settimana avrebbe dovuto partecipare alla Coppa del Brasile Under 20 con il Piauì.