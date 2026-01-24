Dopo quasi una settimana di agonia, è morto il 12enne che era stato attaccato da uno squalo nei pressi del porto di Sydney, in Australia. Ecco chi era il piccolo Nico.

Attaccato da uno squalo, 12enne muore dopo giorni di agonia: chi era il piccolo Nico

Le ferite riportare dal 12enne Nico Antic erano troppo gravi.

Il ragazzino, dopo quasi una settimana di agonia, è infatti morto in ospedale. Nico era stato attaccato da uno squalo toro domenica 18 gennaio nei pressi del porto di Sydney. Secondo quanto ricostruito, il 12enne è stato attaccato dopo essere saltato da una roccia lungo la Hermitage Foreshore Walk. Gli amici che erano con lui lo hanno recuperato in acqua e si sono presi cura di lui fino all’arrivo dei soccorsi. Oggi la tragica notizia della morte del ragazzo.

Attaccato da uno squalo, morto il 12enne Nico: il dolore dei genitori

Nico Antico, attaccato da uno squalo toro domenica scorsa, è morto dopo giorni di agonia. Tutto il dolore dei suoi genitori, Lorena e Juan: “Nico era un ragazzo allegro, amichevole, sportivo, con uno spirito molto gentile e generoso. Era sempre pieno di vita, ed è così che lo ricorderemo.“ Quello di Nico si è trattato del quarto attacco di squalo in due giorni, fatto che ha spinto le autorità australiane a chiudere alcuni tratti di spiaggia. Gli esperti hanno spiegato che questo picco di attacchi è collegato alle forti piogge che hanno creato le condizioni perfette per questo tipo di squali, che prediligono le acque fangose.