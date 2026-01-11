Un turista che ha udito le urla della 56enne ha cercato in tutti i modi di salvarla, poi il terribile epilogo per la donna

Doveva essere una vacanza da sogno, all’insegna del relax, ma si è trasformata in un incubo con un epilogo drammatico che ha sconvolto un’intera famiglia. É accaduto alle isole vergini dove una donna, mentre si trovava in acqua a poca distanza da riva, è stata attaccata da uno squalo che le ha staccato un braccio: un turista si è tuffato subito per soccorrerla ma, poco dopo, la 56enne è deceduta.

Il racconto choc dell’uomo che ha cercato in tutti i modi di salvarla e le toccanti parole del marito della vittima.

Attaccata da uno squalo in vacanza: le ha staccato un braccio, morta poco dopo

Sono state le urla strazianti della donna ad attirare un turista a riva spingendolo a tuffarsi in suo soccorso. Il dramma è avvenuto giovedì 8 gennaio, nel tardo pomeriggio, a Dorsch Beach, a St.Croix, paradiso terrestre delle Isole Vergini nel quale la vittima si trovava in vacanza. Arlene Illis, come è stata successivamente identificata, era arrivata dal Minnesota ed in quelle acque cristalline sarebbe stata attaccata da uno squalo che le ha strappato via un braccio.

Christopher Carroll, turista ma con un background lavorativo da bagnino ed infermiere, non ha atteso un attimo ed intorno alle 16:28, sentendo le grida

dalla sua stanza d’albergo e rendendosi conto che in acqua c’era una donna in difficoltà, è subito intervenuto. Come raccontato a The Virgin Islands Consortium l’uomo si è trovato davanti ad una scena sconvolgente: “Ho visto una grande quantità di sangue nell’acqua. E allora ho capito che si trattava di una sorta di attacco di squalo“.

Aiutato da altri bagnanti ha trascinato a riva la 56enne gravemente ferita: il braccio sinistro della donna era mancante dal gomito in giù. A conferma di questo è arrivato il successivo comunicato della polizia delle Isole Vergini su Facebook: “La donna ha perso un braccio durante l’attacco“. Come riportato da People, gli sforzi medici non hanno consentito di salvare la donna, “successivamente deceduta a causa delle ferite riportate. È stata identificata dai parenti come la 56enne Arlene Lillis del Minnesota”.

Attaccata e uccisa da uno squalo, le strazianti parole del marito

Con un post su Facebook il marito della vittima ha voluto ricordare la 56enne spiegando che l’isola era per la coppia una “seconda casa”. Aggiungendo:

“Alla mia dolce moglie, madre e nonna. È morta tragicamente ieri per l’attacco di uno squalo a St. Croix”, chiedendo a chi la conosceva di dedicarle un pensiero. “Era così bella dentro e fuori! Ci mancherà ogni secondo del giorno. Era così intelligente e premurosa. Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato”.