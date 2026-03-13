Attacchi regionali e rischi per i militari: cosa è successo a Erbil e nello Stretto di Hormuz

Attacchi regionali e rischi per i militari: cosa è successo a Erbil e nello ...

Un drone ha danneggiato una base italiana a Erbil senza causare vittime: parallelamente, navi sono state colpite nello Stretto di Hormuz e la nuova leadership iraniana invoca la chiusura del passaggio marittimo

Il conflitto in Medio Oriente si propaga su più fronti, con ricadute che coinvolgono forze internazionali, rotte marittime e infrastrutture civili. Nella regione settentrionale dell’Iraq un attacco con drone ha raggiunto la base italiana di Erbil, danneggiando mezzi e depositi ma, secondo le autorità, senza provocare feriti tra i militari. La notizia è stata confermata dal ministro della Difesa italiano, che ha mantenuto contatti immediati con il comando locale per valutare danni e sicurezza.

Parallelamente, il quadro navale si è fatto più pericoloso: una nave portarinfuse thailandese, la Mayuree Naree, è stata colpita mentre transitava nello Stretto di Hormuz e tre membri dell’equipaggio risultano dispersi, probabilmente intrappolati nella sala macchine. Secondo fonti locali l’imbarcazione è stata centrata insieme ad un altro battello dopo ripetuti presunti avvertimenti, generando un incendio e mettendo in luce la crescente vulnerabilità delle rotte petrolifere.

La situazione a Erbil e la risposta italiana

Nella base di Erbil, dove operano i 141 militari italiani del contingente, le forze hanno messo in atto procedure di sicurezza che hanno limitato i rischi per il personale. Il comandante del contingente ha spiegato che il drone ha colpito infrastrutture logistiche e un autocarro, provocando danni materiali non ancora interamente quantificati. Il ministro della Difesa ha sottolineato che l’area era stata messa in condizioni protette e che molte evacuazioni precedenti avevano già ridotto il numero di personale in loco: 102 persone erano rientrate in Italia nei giorni scorsi e i rientri restano complessi, spesso possibili solo via terra. In questo contesto il concetto di contingente indica l’insieme del personale e dei mezzi schierati nella missione.

Provvedimenti e implicazioni operative

Le autorità italiane hanno riaffermato che la priorità è la sicurezza degli uomini e delle donne in missione e che le decisioni sulle rotazioni vengono prese valutando attentamente i rischi. Il comandante ha riferito che il morale resta alto nonostante la stanchezza accumulata, mentre il governo nazionale ha espresso solidarietà ai militari coinvolti. La difesa dell’area ha intercettato droni sopra la città, aumentando il livello d’allerta, e le forze hanno continuato a operare nei bunker secondo le procedure previste per gli attacchi aerei o con ordigni pilotati.

Il teatro marittimo: attacchi nello Stretto e ricadute sui porti

Lo scontro si è esteso anche al mare, dove imbarcazioni cariche di esplosivi hanno preso di mira due petroliere dopo lo scarico di greggio al porto di Umm Qasr, costringendo l’Iraq a sospendere temporaneamente alcune operazioni nei terminal petroliferi. Venticinque membri degli equipaggi delle navi attaccate sono stati evacuati mentre le autorità portuali hanno chiarito che le attività commerciali nei porti proseguono. L’episodio ha alimentato timori per l’interruzione delle forniture energetiche globali: l’Agenzia internazionale per l’energia segnala tagli significativi nella produzione, con milioni di barili al giorno mancanti rispetto alla domanda.

Conseguenze economiche e logistiche

La stretta sui corridoi marittimi ha effetti immediati sui costi e sulla disponibilità di carburanti: porti, compagnie e assicurazioni devono rivedere rotte e protocolli di sicurezza. L’uso di imbarcazioni esplosive e attacchi a infrastrutture portuali aumentano il rischio operativo e impongono misure straordinarie per proteggere equipaggi e carichi, con impatti a catena su mercati e catene di approvvigionamento.

Escalation regionale: attori, attacchi e messaggi politici

La fase attuale vede l’Iran, Israele, Hezbollah e altri attori regionali protagonisti di combattimenti e bombardamenti incrociati. Le autorità israeliane hanno denunciato un lancio massiccio di razzi e droni da parte di Hezbollah, definendolo la più grande raffica dall’inizio del conflitto, mentre l’Idf ha rivendicato attacchi a siti e depositi che accusano di essere legati al sostegno iraniano. Da parte iraniana, la nuova Guida Suprema ha pronunciato un discorso in cui chiede unità interna e sollecita la chiusura dello Stretto di Hormuz, promettendo che non ci sarà ritiro e che si cercherà vendetta per i caduti.

In questo scenario si registrano colpi diretti anche contro infrastrutture civili, come danni all’aeroporto internazionale del Kuwait per attacchi con droni, e segnalazioni di esplosioni presso impianti nucleari iraniani. La comunità internazionale continua a monitorare la crisi: aiuti umanitari sono stati mobilitati, con contributi esterni diretti all’Iran, mentre agenzie come l’UNHCR stimano milioni di sfollati interni che richiedono assistenza urgente.

Messaggi diplomatici e possibili sviluppi

I governi della regione e potenze mondiali stanno calibrando risposte militari e diplomatiche. Alcuni leader minacciano interventi diretti se milizie locali non saranno controllate, mentre le forze armate si preparano a scenari di lungo periodo. La situazione resta altamente volatile e qualsiasi nuova azione può ricadere rapidamente su vie marittime, porti e personale militare straniero, rendendo cruciale il coordinamento internazionale per evitare una ulteriore escalation.