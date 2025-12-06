Attacchi russi in Ucraina: impatti devastanti su riscaldamento e approvvigionamento idrico

Nella notte scorsa, l’Ucraina ha subito un attacco massiccio da parte delle forze russe, le quali hanno impiegato droni e missili per colpire infrastrutture strategiche nel paese. Questo raid ha avuto conseguenze devastanti, lasciando migliaia di famiglie senza riscaldamento e acqua. Le autorità di Kyiv hanno riportato un numero significativo di attacchi contro vari obiettivi, tra cui impianti energetici e stazioni ferroviarie.

Dettagli sugli attacchi

Secondo il rapporto fornito dall’aviazione militare ucraina, la notte ha visto il lancio di ben 653 droni e 51 missili russi. Questi attacchi miravano principalmente a colpire le infrastrutture energetiche, con l’obiettivo dichiarato di infliggere sofferenze alla popolazione civile. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato la malvagità di queste operazioni, affermando che l’intento è quello di mettere in ginocchio milioni di ucraini.

Impatto sulle infrastrutture

Uno dei punti più colpiti è stata la stazione ferroviaria principale di Fastiv, situata a circa 70 chilometri da Kyiv, distrutta durante l’attacco. Non si sono registrati feriti, ma il servizio dei treni suburbani è stato interrotto, creando disagi significativi per i pendolari. Inoltre, i raid hanno colpito le regioni di Chernihiv, Zaporizhzhia, Lviv e Dnipropetrovsk, infliggendo ulteriori danni ai servizi pubblici.

Le conseguenze per la popolazione

Il Ministro della Ricostruzione, Oleksiy Kuleba, ha comunicato che nella regione di Odesa ben 9.500 famiglie sono rimaste senza riscaldamento e 34.000 senza acqua a causa dei danni provocati dagli attacchi. Questa situazione di emergenza ha spinto il governo a convocare una riunione di coordinamento per affrontare le conseguenze e pianificare le operazioni di ripristino.

Misure adottate dal governo

Il Primo Ministro Yulia Svyrydenko ha avvertito che, per stabilizzare il sistema energetico durante le riparazioni, saranno necessarie ulteriori interruzioni programmate dell’energia in tutto il paese. Queste misure sono state adottate in un momento in cui le autorità cercano di garantire la sicurezza dei servizi essenziali per i cittadini, limitando i disagi durante i mesi invernali.

Il contesto geopolitico

Questi attacchi avvengono mentre i negoziati di pace tra Ucraina e Stati Uniti proseguono in Florida, con delegati ucraini coinvolti in discussioni per trovare una soluzione al conflitto che dura da quasi quattro anni. Nonostante gli sforzi diplomatici, l’escalation dei bombardamenti da parte della Russia evidenzia la determinazione di Mosca a colpire le infrastrutture critiche ucraine.

La comunità internazionale continua a monitorare la situazione, con il Dipartimento di Stato americano che ha recentemente approvato la vendita di missili aria-terra all’Italia, rafforzando così le capacità difensive europee. Tuttavia, la realtà sul campo risulta pesante e complicata, con la popolazione civile che continua a pagare il prezzo di questo conflitto.

Le reazioni internazionali

In risposta agli attacchi, diversi paesi hanno espresso la loro solidarietà all’Ucraina. Il Premier britannico Keir Starmer ha annunciato un incontro con Zelensky per discutere le attuali dinamiche del conflitto e le possibili soluzioni. Anche il Segretario generale della NATO ha assicurato che l’alleanza è pronta a sostenere l’Ucraina in questo momento critico.