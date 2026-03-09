Attacco a Liegi: esplosione davanti alla sinagoga e indagine antiterrorismo

Un ordigno ha colpito la sinagoga di Liegi la mattina del 9 marzo 2026: danni alla facciata, indagini coordinate e promesse di maggiore sicurezza per le comunità ebraiche

La città di Liegi è stata colpita da un’esplosione che ha interessato una sinagoga in rue Léon Frédéricq nella prima mattinata del 9 marzo 2026. L’ordigno ha causato danni materiali alla facciata, con vetri rotti, senza provocare vittime né feriti.

Le autorità locali e nazionali hanno condannato l’episodio, definendolo un atto di antisemitismo. Le forze di polizia sono intervenute sul posto e le indagini sono in corso per accertare dinamica e responsabilità.

Le dinamiche dell’accaduto e i primi rilievi

Le forze di polizia sono intervenute sul posto e le indagini proseguono per accertare dinamica e responsabilità. L’esplosione, avvertita nella prima mattinata, ha provocato danni alla sinagoga e alla facciata degli edifici di fronte, rompendo numerosi vetri a causa dell’intensità dello scoppio. La strada è rimasta chiusa durante le operazioni iniziali e gli agenti hanno delimitato una zona di sicurezza per consentire i rilievi tecnici degli investigatori.

Intervento delle unità specializzate

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i detective del dipartimento di antiterrorismo della polizia giudiziaria federale, coordinati dalla Procura federale. La Procura ha assunto la direzione delle indagini per valutare tutte le piste, dall’azione mirata contro la comunità ebraica a possibili collegamenti internazionali o motivazioni ideologiche. Le attività investigative hanno compreso rilievi tecnici, audizioni di testimoni e acquisizione di filmati di videosorveglianza. In vista dei prossimi sviluppi, gli inquirenti proseguiranno con analisi forensi e verifiche sulle comunicazioni per ricostruire responsabilità e movente.

Reazioni politiche e istituzionali

Alla luce delle indagini in corso, il primo ministro Bart De Wever ha espresso solidarietà alla comunità ebraica. Ha sottolineato che l’antisemitismo è un attacco ai valori della società e va contrastato con fermezza. Il ministro dell’Interno Bernard Quintin ha definito l’episodio «abietto» e ha annunciato il potenziamento delle misure di sicurezza attorno a luoghi di culto e spazi sensibili. Le autorità nazionali hanno inoltre richiesto coordinamento con le forze di polizia locali per aumentare i controlli preventivi.

Autorità locali e diplomatiche

Il sindaco di Liegi ha condannato l’azione, ricordando la «tradizione di rispetto reciproco» della città e la necessità di non importare conflitti esterni sul territorio. L’ambasciatrice di Israele in Belgio e Lussemburgo, Idit Rosenzweig-Abu, ha espresso sgomento e solidarietà, richiamando l’attenzione sulla necessità di contrastare non solo le aggressioni fisiche ma anche i discorsi d’odio che possono alimentare violenze. Le dichiarazioni istituzionali si inseriscono nella fase successiva alle prime perquisizioni, mentre gli inquirenti proseguiranno con analisi forensi e verifiche sulle comunicazioni per ricostruire responsabilità e movente.

Impatto sulla comunità e misure di prevenzione

La comunità ebraica locale risulta scossa e preoccupata dopo l’atto di violenza. I leader religiosi e i rappresentanti comunitari stanno coordinando interventi per tutelare i luoghi di culto e fornire supporto psicologico alle persone coinvolte. Le autorità hanno annunciato un rafforzamento della vigilanza e controlli mirati in altri siti sensibili sul territorio nazionale. Le forze dell’ordine proseguiranno le verifiche operative e il monitoraggio per prevenire nuovi episodi.

Prevenzione e contrasto dell’odio

Oltre alle misure di sicurezza, i responsabili politici hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di strategie strutturali per contrastare il problema. Tra le iniziative previste figurano campagne di sensibilizzazione, programmi di educazione civica e interventi mirati contro il linguaggio d’incitamento. Diversi funzionari hanno sottolineato che l’aumento della vigilanza non può sostituire politiche a lungo termine indirizzate alla prevenzione della radicalizzazione e alla riduzione dei fattori che alimentano discriminazione e violenza.

Le indagini in corso

La Procura federale e la sezione antiterrorismo proseguono i rilievi tecnici e l’analisi dei materiali raccolti. Gli investigatori integrano le attività di intelligence per identificare i responsabili e chiarirne la matrice. Le autorità hanno annunciato che verranno fornite ulteriori informazioni durante una conferenza stampa prevista dalle istituzioni locali. Nel frattempo la polizia mantiene una presenza elevata nella zona interessata.

Il caso a Liegi si inscrive in un quadro europeo più ampio di preoccupazione per la sicurezza delle minoranze religiose. Le reazioni istituzionali e la rapidità dell’intervento investigativo mirano a contrastare atti analoghi e a tutelare la convivenza civile e i principi democratici. Ulteriori sviluppi saranno comunicati dalle autorità competenti nel corso della conferenza stampa.