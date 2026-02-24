Attacco a Savyolovsky: esplosione uccide un poliziotto e ferisce altri due a Mosca

Un ordigno è esploso nella piazza della stazione di Savyolovsky a Mosca colpendo una pattuglia: un agente è morto, due sono feriti e le autorità hanno avviato indagini sull'accaduto

Un’esplosione ha colpito nella notte la piazza antistante la stazione di Savyolovsky a Mosca, causando la morte di un agente e il ferimento di altri due appartenenti alla polizia. L’evento è avvenuto mentre il personale di servizio si trovava vicino a una vettura di pattuglia accanto ai binari.

L’intervento delle autorità

Secondo il comunicato del Ministero dell’Interno, un uomo ha fatto detonare un ordigno collocato accanto all’auto di servizio. Le forze dell’ordine hanno isolato immediatamente l’area e attivato le procedure di emergenza.

Danni e assistenza sanitaria

Diverse ambulanze hanno raggiunto la scena e trasportato i feriti in ospedale. Le immagini diffuse dai media locali mostrano la vettura di servizio con i vetri in frantumi, indicazione dell’entità dell’esplosione e dell’impatto sulla scena.

Ricostruzione dei fatti

Gli agenti erano seduti all’interno della vettura di servizio quando un’esplosione si è verificata nei pressi della piazza della stazione. Il Ministero ha riferito che l’azione è avvenuta poco dopo la mezzanotte. Un uomo si sarebbe avvicinato alla pattuglia e l’ordigno è esploso sul posto. Secondo le prime verifiche, il responsabile è stato trovato senza vita nell’area dell’incidente. Gli investigatori hanno esaminato i filmati di sorveglianza e condotto rilievi sul luogo per stabilire la dinamica dell’accaduto.

Primi rilievi e risposte delle autorità

Successivamente alle verifiche sugli elementi video, le forze dell’ordine hanno delimitato l’area per i controlli tecnici e le operazioni di soccorso. Le squadre di emergenza hanno trasportato i feriti in ospedale.

L’auto di servizio è apparsa gravemente danneggiata ma non ha preso fuoco. Le analisi sul posto e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno consentito di ricostruire con rapidità la dinamica dell’evento. In un primo momento si era ipotizzato che il responsabile fosse fuggito; le registrazioni hanno poi mostrato il suo decesso sul luogo.

Indagini e procedimento penale

Il Comitato d’Inchiesta russo ha aperto un’indagine per tentato omicidio di agenti di polizia e per la detenzione illegale di esplosivi. Gli inquirenti cercano di stabilire la natura del dispositivo, le modalità di assemblaggio e l’esistenza di eventuali collegamenti con altre azioni violente verificatesi nel Paese. Al momento le autorità non hanno indicato un movente né fornito dettagli tecnici sull’ordigno impiegato. Le verifiche si inseriscono nelle attività investigative già in corso dopo i primi rilievi e le analisi dei filmati raccolti sul luogo.

Contesto più ampio e precedenti

Negli ultimi anni sono stati registrati diversi episodi di violenza contro funzionari militari e di polizia nel territorio nazionale. Le fonti richiamano, tra i precedenti, un’esplosione nella parte meridionale della città in cui due agenti rimasero uccisi mentre tentavano di fermare una persona sospetta vicino a un veicolo. Quel caso era avvenuto in un contesto segnato anche dall’uccisione di un ufficiale di alto grado pochi giorni prima.

Implicazioni della sicurezza e reazioni

Il caso segue l’uccisione dell’ufficiale di alto grado avvenuta pochi giorni prima e rilancia il dibattito sui rischi per l’ordine pubblico. Le forze dell’ordine hanno richiamato l’attenzione sulla vulnerabilità di nodi di mobilità urbana, in particolare le stazioni ferroviarie, considerate elementi sensibili per la sicurezza. Fonti ufficiali hanno chiesto un rafforzamento dei protocolli di sorveglianza e un aumento dei controlli nelle aree ad alta affluenza.

Gli investigatori avvertono il rischio di imitazioni e la necessità di misure preventive mirate. Le autorità stanno intensificando i controlli e valutando interventi mirati sulla sorveglianza elettronica e sulla presenza sul territorio per ridurre il rischio di nuovi episodi violenti. Restano aperti elementi da chiarire sul profilo dell’attentatore e sulle motivazioni; le indagini proseguiranno con accertamenti forensi e verifiche sulle comunicazioni.

Copertura mediatica e informazioni per il pubblico

I media locali hanno documentato la scena con foto e video diffusi anche sui social, mostrando i danni materiali e l’intervento degli operatori sanitari. Le comunicazioni ufficiali invitano alla calma e raccomandano di evitare la zona per agevolare i rilievi. Le autorità non hanno fornito aggiornamenti sullo stato dei feriti né dettagli sui risultati tecnici delle analisi condotte sul dispositivo esploso.

L’episodio alla stazione di Savyolovsky ha rialzato l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture pubbliche nella capitale. Le indagini proseguiranno con accertamenti e con rilievi forensi finalizzati a chiarire modalità e responsabilità. Sono attesi ulteriori comunicationi ufficiali sugli sviluppi investigativi e sui risultati delle analisi tecniche.