Attacco aereo russo in Ucraina provoca sei morti, inclusi due bambini

Un attacco aereo russo in Ucraina ha portato a sei vittime, inclusi due bambini, evidenziando la gravità della situazione attuale.

Durante la notte, il cielo sopra l’Ucraina è stato scosso da un’intensa offensiva aerea russa, che ha portato alla tragica morte di almeno sei persone, di cui due bambini. Le autorità ucraine hanno confermato che queste nuove aggressioni hanno anche provocato gravi interruzioni elettriche, colpendo decine di migliaia di cittadini.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha condannato gli attacchi, affermando che l’intento di Mosca è chiaramente quello di infliggere sofferenza ai civili. Questo evento segna un ulteriore deterioramento della situazione, già fragile, nel contesto del conflitto in corso.

Dettagli dell’attacco e le sue conseguenze

Le offensive notturne hanno colpito diverse regioni, in particolare Dnipropetrovsk e Odesa, come riportato dall’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina. Tra le vittime, i due bambini avevano rispettivamente 11 e 14 anni, secondo quanto dichiarato dal commissario per i diritti umani, Dmytro Lubinets.

Impatto sulle infrastrutture energetiche

Le ripercussioni dell’attacco non si sono limitate ai danni fisici, ma hanno anche avuto un impatto significativo sulle infrastrutture energetiche del paese. Le autorità locali hanno segnalato che l’intero distretto orientale di Donetsk è rimasto senza elettricità, così come quasi 58.000 famiglie nella regione di Zaporizhzhia. Questi attacchi mirano, secondo Kyiv, a indebolire la resistenza della popolazione civile, un’accusa rigettata dalla Russia.

Le operazioni militari a Pokrovsk

In risposta a questa escalation, l’Ucraina ha mobilitato forze speciali nella città strategica di Pokrovsk, che si trova sotto pressione a causa di un massiccio assalto russo. Le forze di Mosca, composte da migliaia di soldati, hanno cercato di infiltrarsi nel principale hub logistico, creando una situazione critica per le truppe ucraine.

Strategia russa e risposta ucraina

Il comando militare ucraino ha dichiarato che l’operazione per liberare Pokrovsk è già in corso. Il generale Oleksandr Syrsky ha confermato su Facebook che le forze ucraine stanno lavorando attivamente per respingere le incursioni nemiche e mantenere il controllo sulla città, che è cruciale per contrastare le ambizioni russe nella regione orientale.

Nel frattempo, l’Ucraina ha avviato attacchi di rappresaglia contro le infrastrutture energetiche russe. Un raid aereo su Tuapse, un porto del Mar Nero, ha provocato incendi su una nave cisterna e danneggiato le strutture portuali. Fonti ucraine affermano che l’attacco ha coinvolto cinque droni, mettendo a segno colpi significativi contro la rete energetica russa.

Il contesto del conflitto e le sue implicazioni

Il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato nel febbraio 2025, è stato descritto dal presidente russo, Vladimir Putin, come una speciale operazione militare volta a demilitarizzare l’Ucraina e a prevenire l’espansione della NATO. Tuttavia, gli alleati europei di Kyiv considerano questa guerra un atto di aggressione ingiustificato e illegale, con conseguenze devastanti per la popolazione civile.

Dopo quasi quattro anni di conflitto, il numero di morti tra civili e militari continua a salire, con milioni di ucraini costretti a lasciare le proprie case e le proprie vite. La situazione rimane tesa e incerta, con la comunità internazionale che osserva da vicino gli sviluppi sul campo.