La scorsa notte è stata sconvolta da un terribile attacco armato nella città di Pretoria in Sudafrica dove è avvenuta un’ irruzione in un ostello che ha portato alla morte di diversi ragazzi ed al ferimento di altri che sono riusciti a salvarsi. Scopriamo come è avvenuto l’attacco.

La polizia è alla caccia degli assalitori

La polizia di Pretoria ha aperto una caccia agli assalitori che hanno deciso di colpire un luogo così delicato, dove vi erano persone indifese che non si aspettavano uno sconvolgimento così repentino delle loro vite.

Al momento, dalle prime ricostruzioni, il quadro che emerge è di tre sospettati che hanno aperto il fuoco all’interno della struttura. La speranza è che nelle prossime ora la situazione possa sbloccarsi, portando alla loro cattura.

Morti tra gli altri 3 minorenni e 25 feriti

Le prime notizie diramate dalla portavoce della polizia di Pretoria, Athlenda Mate hanno confermato la morte di un bambino di 3 anni, di un ragazzo di 12 e di una ragazza di 16 come riporta TgCom24.it

Il totale delle persone decedute però è più alto, sono difatti 11, dieci hanno perso la vita all’interno dell’ostello e l’undicesima ha smesso di vivere in ospedale.

Le prossime ore saranno decisive per uno sviluppo più chiaro di questa triste vicenda che ha sconvolto l’intero Sudafrica.