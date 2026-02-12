attacco con drone causa incendio alla raffineria lukoil vicino a ukhta

Attacco a raffineria di Lukoil nei pressi di Ukhta

Il 12 febbraio 2026 una struttura di raffinazione di proprietà Lukoil nei pressi di Ukhta, nella repubblica russa di Komi, è stata colpita da un attacco attribuito a un drone ucraino. L’impatto ha provocato un incendio che le autorità locali hanno dichiarato poi sotto controllo.

Secondo i comunicati ufficiali non si registrano feriti. L’episodio ha richiamato attenzione per la distanza dal fronte e per la ripresa degli attacchi a infrastrutture energetiche russe dopo un breve abbassamento dell’intensità. Le autorità locali e i servizi di sicurezza continuano a monitorare l’area in vista di eventuali sviluppi.

Il luogo e le prime segnalazioni

Le autorità hanno confermato che l’impianto interessato si trova nella cittadina di Ukhta. La collocazione a circa 2.000 chilometri dal fronte orientale ucraino evidenzia la capacità operativa dei sistemi aerei senza pilota di colpire obiettivi a lunga distanza.

I rappresentanti regionali, incluso il capo della repubblica, hanno diffuso le prime informazioni tramite canali ufficiali. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con l’obiettivo di limitare i danni alla struttura e i rischi per l’ambiente.

Le autorità locali e i servizi di sicurezza continuano a monitorare l’area in vista di eventuali sviluppi, aggiornando le valutazioni sui danni e sulle misure di contenimento ambientale.

Reazioni locali e misure immediate

Nel contesto del monitoraggio in corso, il sindaco di Ukhta ha invitato la popolazione alla calma e ha imposto il divieto di riprese dell’area durante le operazioni di soccorso. Le autorità hanno motivato la restrizione con ragioni di ordine pubblico e di sicurezza delle squadre intervenute.

Nonostante il divieto, sui social media sono circolati video che mostrano una colonna di fumo proveniente dalla raffineria. Queste clip hanno accelerato la diffusione della notizia sui media nazionali e internazionali. Per motivi di sicurezza il trasporto aereo locale è stato sospeso e diversi voli sono stati annullati fino a nuove disposizioni delle autorità competenti.

Contesto degli attacchi alle infrastrutture energetiche

Dopo la sospensione del trasporto aereo locale e l’annullamento di diversi voli, si inserisce un episodio che rafforza il quadro di pressione sugli impianti energetici russi. L’attacco registrato a Komi è parte di una serie di azioni dirette verso strutture del settore, tra cui, pochi giorni prima, un impianto Lukoil nella regione di Volgograd che, secondo fonti ucraine, era stato incendiato.

I rapporti disponibili indicano che la struttura di Volgograd era già stata bersaglio in più occasioni fin dal 2026, delineando un pattern di episodi mirati contro obiettivi energetici. Per pattern si intende la reiterazione di azioni con modalità e obiettivi riconducibili a uno stesso disegno strategico.

Andamento degli attacchi e dichiarazioni ufficiali

Dalla ripetizione dei pattern emerge una recrudescenza delle operazioni con droni dopo una temporanea riduzione. Le segnalazioni indicano un aumento degli episodi nei giorni successivi ai tentativi negoziali.

Le dichiarazioni ufficiali russe risultano parzialmente contraddittorie. Il Ministero della Difesa non ha confermato la presenza di sistemi aerei senza pilota nella repubblica di Komi. Contestualmente, lo stesso dicastero ha comunicato l’abbattimento di numerosi veicoli aerei nella regione di Volgograd, riferendo la distruzione di decine di dispositivi.

Le discrepanze tra ricostruzioni e comunicati ufficiali rendono necessaria una verifica indipendente degli eventi. Le autorità locali e gli osservatori internazionali continuano a monitorare l’evoluzione della situazione.

Implicazioni operative e tecniche

Le autorità continuano il monitoraggio e avviano verifiche tecniche sui danni. L’analisi si concentra sugli aspetti operativi e sulla sicurezza industriale.

La struttura interessata è descritta come di dimensioni modeste e con tecnologie datate. Questa combinazione aumenta la probabilità di danni localizzati ma riduce la probabilità di impatti sistemici sulle forniture nazionali.

Resta tuttavia elevato il rischio ambientale. Perdite di idrocarburi e incendi possono generare danni prolungati all’ecosistema locale e complicare le operazioni di ripristino.

Dal punto di vista logistico, l’incidente può ostacolare le attività di trasporto e stoccaggio nei nodi limitrofi. Le autorità valuteranno l’entità delle ricadute sulla catena di approvvigionamento.

Le verifiche tecniche proseguiranno per accertare cause e responsabilità, mentre gli operatori predisporranno interventi di messa in sicurezza e di contenimento dei rischi.

Aspetti di difesa e prevenzione

L’episodio evidenzia la crescente importanza delle contromisure contro i veicoli aerei senza equipaggio. Le autorità stanno valutando aggiornamenti ai sistemi di protezione per i siti critici, inclusi sensori, capacità di interdizione e procedure di risposta. La dispersione geografica degli attacchi suggerisce che la capacità offensiva possa superare le difese locali in determinate circostanze.

L’attacco del 12 febbraio 2026 a Ukhta conferma la tendenza a operazioni mirate contro infrastrutture energetiche. Pur non avendo causato vittime, l’evento ha evidenziato la vulnerabilità di impianti isolati e l’accresciuto impiego dei droni come strumento operativo. Le indagini sulle cause e sulle responsabilità proseguono e sono in corso valutazioni sugli impatti ambientali e produttivi. Gli operatori predisporranno interventi di messa in sicurezza e di contenimento dei rischi, mentre le autorità monitoreranno sviluppi e possibili nuovi attacchi.