Attacco con droni in Sudan: mercato travolto e decine di vittime in Kordofan

Un mercato affollato in North Kordofan è stato colpito da missili lanciati da droni, causando decine di morti e feriti; le responsabilità sono contestate mentre la violenza si intensifica nella regione.

Un attacco aereo ha colpito un mercato nella città di Sodari, nella regione di North Kordofan, causando vittime e feriti. Secondo fonti legali che monitorano la violenza contro i civili, missili lanciati da droni hanno centrato il mercato di al-Safiya durante le ore di maggiore affluenza. L’impatto ha trasformato un luogo di scambio quotidiano in una scena di caos e lutto.

Le autorità locali e le organizzazioni di monitoraggio segnalano almeno 28 morti e decine di feriti, mentre proseguono le operazioni di soccorso sul posto.

I numeri

I dati di mercato mostrano che l’attacco ha provocato almeno 28 decessi confermati e decine di feriti non ancora quantificati con precisione. Secondo le analisi quantitative delle organizzazioni legali, il bilancio umano potrebbe aumentare durante le ore successive per il trasferimento dei feriti agli ospedali. Il sentiment delle autorità locali indica una mobilitazione dei servizi di emergenza e della protezione civile per le operazioni di recupero e assistenza.

Il contesto del conflitto e l’uso dei droni

In seguito alla mobilitazione dei servizi di emergenza, il quadro operativo evidenzia un aumento dell’impiego di droni nei combattimenti. Secondo analisti, i raid con mezzi aerei senza pilota hanno preso di mira aree popolate e infrastrutture civili, segnalando un cambiamento tattico preoccupante. Entrambe le parti rivendicano il controllo dell’asse est-ovest, strategico per collegare la Darfur al centro del paese e alla capitale. Le autorità locali e le organizzazioni umanitarie denunciano un incremento delle vittime civili e danni alle reti essenziali. Restano in corso verifiche indipendenti sulle responsabilità e sulle conseguenze per la popolazione civile.

Accuse e smentite

Il gruppo Emergency Lawyers, noto per i suoi rapporti su violenze contro civili, ha attribuito all’esercito la responsabilità dei droni che avrebbero colpito il mercato di al-Safiya. Fonti militari, citate in forma anonima, hanno negato il coinvolgimento in attacchi contro obiettivi civili e hanno affermato che le forze non prendono di mira infrastrutture non militari.

Questa sequenza di accuse e smentite complica l’accertamento indipendente dei fatti. Le autorità umanitarie e gli osservatori internazionali segnalano difficoltà nell’ottenere testimonianze corroborate sul luogo dell’attacco.

Un’escalation con impatto umano e umanitario

Dopo le difficoltà segnalate da autorità umanitarie e osservatori nel raccogliere testimonianze corroborate, diverse fonti riferiscono dettagli sull’attacco al mercato. Il bombardamento è avvenuto mentre l’area era affollata di venditori e acquirenti, tra cui donne, bambini e anziani, aumentando la probabilità di vittime non combattenti. In un episodio collegato, un drone ha colpito un veicolo con famiglie sfollate nei pressi di Rahad, causando almeno 24 morti, tra cui otto bambini. Un convoglio umanitario del World Food Programme è stato danneggiato il giorno precedente, secondo rapporti delle organizzazioni sul campo. Questi attacchi sono interpretati dagli osservatori come segnale di una sostanziale erosione del rispetto per il principio della protezione dei civili. Le autorità locali e internazionali stanno valutando le segnalazioni mentre permane l’accesso limitato alle aree colpite e proseguono le verifiche sul terreno.

Colpi multipli in 48 ore

Fonti locali e reti mediche hanno riferito che, nell’arco di due giorni, attacchi con droni hanno causato oltre 60 vittime nelle regioni del Darfur, del Kordofan e del Sennar. Le segnalazioni indicano un bilancio che comprende numerose donne e bambini. L’impatto umano risulta particolarmente elevato a causa della collocazione degli obiettivi e del momento degli attacchi.

Tra i casi denunciati figura l’episodio che avrebbe colpito un rifugio per sfollati a El Sunut, nel West Kordofan, durante la notte. Autorità locali e gruppi politici hanno condannato gli attacchi, definendoli gravi violazioni del diritto umanitario internazionale. Le organizzazioni coinvolte nella risposta umanitaria segnalano difficoltà di accesso alle aree colpite, ostacolando la raccolta di testimoni oculari e la verifica indipendente dei fatti.

Le autorità locali hanno avviato indagini e gli osservatori internazionali stanno valutando le denunce. Permangono limitazioni logistiche e di sicurezza che rallentano il lavoro sul terreno e la conferma definitiva dei numeri delle vittime.

Reazioni internazionali e conseguenze a lungo termine

I conflitti in Sudan hanno attirato l’attenzione delle istituzioni multilaterali per la gravità della crisi umanitaria. Nazioni Unite e altre agenzie internazionali hanno segnalato un peggioramento significativo delle condizioni sul terreno. I dati disponibili mostrano decine di migliaia di vittime e milioni di persone costrette a muoversi. Secondo le analisi quantitative, la portata degli spostamenti e la concentrazione di bisogni umanitari superano la capacità operativa corrente delle organizzazioni. Dal lato umanitario, permangono ostacoli logistici e di sicurezza che impediscono la verifica indipendente dei numeri e rallentano la risposta sul campo.

Un rapporto dell’ufficio per i diritti umani ha documentato episodi di violenza di massa in Darfur, descrivendo attacchi che avrebbero provocato migliaia di morti in pochi giorni. Le metriche finanziarie e operative delle agenzie di soccorso indicano un aumento delle risorse necessarie per assistenza sanitaria, cibo e riparo. Numerosi attacchi sono stati qualificati come possibili crimini di guerra e crimini contro l’umanità, con richieste di indagini internazionali e di maggiore accesso per osservatori indipendenti.

Il sentiment degli operatori umanitari evidenzia preoccupazione sull’ulteriore deterioramento delle condizioni se l’accesso rimane insufficiente. Le variabili in gioco includono la sicurezza delle rotte di aiuto, la protezione dei civili e la capacità di finanziamento delle operazioni. Le agenzie internazionali continuano a sollecitare corridoi umanitari e garanzie operative per ampliare gli interventi. Ulteriori rapporti e verifiche sul campo sono attesi per chiarire l’entità definitiva delle perdite e l’ampiezza dei bisogni.

Indagini e documentazione

Ulteriori rapporti e verifiche sul campo sono attesi per chiarire l’entità definitiva delle perdite e l’ampiezza dei bisogni. In diverse aree colpite sono state istituite commissioni locali incaricate di documentare vittime e danni. Le organizzazioni umanitarie chiedono accesso sicuro per fornire assistenza e per svolgere valutazioni tecniche sui bisogni della popolazione.

La moltiplicazione degli episodi con droni complica la raccolta di prove e la protezione delle popolazioni. La progressiva militarizzazione di corridoi commerciali e vie di passaggio vitali trasforma intere regioni in contesti dove la vita quotidiana risulta sempre più insicura. Gruppi per i diritti umani e attori internazionali sollecitano il rispetto del principio della protezione dei civili e richiedono che ogni uso della forza sia oggetto di verifiche indipendenti, condotte con accesso pieno e senza ostacoli alle zone colpite.