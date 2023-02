Terribile attacco in Olanda, a Delft.

Un uomo di 31 anni ha accoltellato a morte una donna e ferito altre due persone, prima di essere arrestato.

Attacco in Olanda: morta una donna e due feriti

Un 31enne è stato arrestato dopo una breve fuga, dopo aver aggredito con un coltello alcuni passanti a Delft, in Olanda. L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, ha accoltellato a morte una donna e ferito gravemente altre due persone.

Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno indagando su quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito sembra che l’assalitore abbia accoltellato i passanti nei pressi della cittadina olandese di Delft, tra l’Aja e Rotterdam. Una donna di 33 anni è morta poco dopo a causa delle ferite riportate, mentre un 55enne e una 57enne sono rimasti gravemente feriti e portati in ospedale.

Il 31enne è stato arrestato

La polizia locale, intervenuta sul luogo dell’aggressore, ha fatto sapere che il 31enne è stato fermato in Belgio dopo l’inseguimento e si trova in custodia in attesa di essere interrogato. L’area dove è avvenuto l’attacco è stato transennato. All’origine dei fatti potrebbe esserci una lite familiare, ma non è chiaro se l’uomo abbia colpito casualmente. La polizia è alla ricerca di testimoni che possano fornire elementi utili a ricostruire l’accaduto.