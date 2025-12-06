Attacco russo colpisce infrastrutture vitali in Ucraina

Nella notte, l’Ucraina ha subito un attacco aereo massiccio da parte della Russia, con un numero impressionante di droni e missili lanciati contro obiettivi strategici. Questi attacchi hanno avuto un impatto devastante, causando interruzioni nel servizio di riscaldamento e acqua per migliaia di famiglie. Il governo di Kyiv ha denunciato l’ennesimo tentativo della Russia di infliggere sofferenze alla popolazione ucraina.

Dettagli dell’attacco russo

Le forze aeree ucraine hanno riportato che durante la notte sono stati lanciati 653 droni e 51 missili, concentrandosi principalmente su impianti energetici. Il presidente Volodymyr Zelensky ha condiviso sui social media che l’obiettivo di questi attacchi è nuovamente quello di colpire le strutture energetiche, infliggendo danni significativi e creando disagio per milioni di cittadini.

Colpi a infrastrutture chiave

Uno dei colpi più gravi ha interessato la città di Fastiv, a circa 70 chilometri da Kyiv, dove un attacco di droni ha distrutto il principale edificio della stazione ferroviaria. Sebbene non vi siano stati feriti, il servizio ferroviario suburbano ha subito notevoli interruzioni, creando ulteriori difficoltà per i pendolari e per il trasporto di merci.

Conseguenze per la popolazione

Le regioni ucraine hanno vissuto gravi disagi a causa di questi attacchi. Nella regione di Odesa, circa 9.500 famiglie sono rimaste senza riscaldamento e 34.000 senza acqua potabile a causa dei danni riportati. Oleksiy Kuleba, ministro per la Ristrutturazione, ha confermato che le infrastrutture colpite hanno reso necessarie misure di emergenza per garantire la fornitura di servizi essenziali.

Strategie di risposta del governo

In risposta alla crisi, il governo ha convocato una riunione di emergenza tra i ministri per coordinare gli sforzi di recupero. La premier Yulia Svyrydenko ha annunciato che, per stabilizzare il sistema energetico durante le riparazioni, saranno necessari ulteriori blackout programmati in tutto il Paese. Questo è un chiaro segnale della gravità della situazione e della necessità di proteggere la rete elettrica nazionale.

Contesto geopolitico e futuro

Nonostante i colloqui in corso tra i negoziatori ucraini e le controparti americane in Florida, la Russia continua a portare avanti la sua strategia di attacchi mirati contro le infrastrutture civili e energetiche dell’Ucraina. Sin dal principio dell’invasione su larga scala nel febbraio, il Paese ha visto una serie di attacchi che hanno compromesso gravemente l’integrità delle sue risorse vitali.

Il conflitto, che dura ormai da quasi quattro anni, ha trasformato la vita quotidiana di milioni di ucraini in un incubo, con costanti preoccupazioni per la sicurezza e la mancanza di beni fondamentali. La comunità internazionale è in allerta e continua a monitorare la situazione, sperando in una risoluzione pacifica del conflitto.