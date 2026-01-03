L’attacco degli Stati Uniti in Venezuela, voluto dall’amministrazione Trump, ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro, scatenando una crisi internazionale. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con attenzione la situazione, mantenendo contatti con il ministro degli Esteri Antonio Tajani per tutelare i cittadini italiani. Ecco le reazioni politiche dall’Italia.

Tensioni internazionali e situazione sul campo dopo l’attacco di Trump

L’operazione militare statunitense ha provocato vittime tra la popolazione locale, anche se il numero esatto non è ancora confermato, secondo il New York Times. Il governo venezuelano ha chiesto al Consiglio di Sicurezza dell’ONU una riunione urgente per discutere l’attacco. Il ministro degli Esteri Yvan Gil Pinto ha dichiarato: “Nessun attacco vile prevarrà contro la forza di questo popolo, che uscirà vittorioso“, come riportato dalla CNN.

Secondo il senatore repubblicano Mike Lee, citando il segretario di Stato Marco Rubio, Nicolas Maduro sarebbe stato arrestato e sarà processato per reati penali negli Stati Uniti. Christopher Landau, vice segretario di Stato americano, ha salutato l’operazione come “una nuova alba per il Venezuela“, mentre la vicepresidente Delcy Rodríguez, nella sua prima apparizione pubblica dopo gli attacchi, ha chiesto prove che Maduro e sua moglie siano vivi, suggerendo implicitamente che il presidente non si trovi più a Caracas. Il ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino López ha ribadito: “Non negozieremo, non ci arrenderemo e alla fine trionferemo“.

Attacco Trump in Venezuela: le reazioni di Giorgia Meloni, Elly Schlein e Giuseppe Conte

La reazione internazionale è stata immediata: il ministero degli Esteri russo ha condannato l’aggressione armata degli USA, invitando tutte le parti a risolvere le controversie “attraverso il dialogo” per evitare un’escalation militare. In parallelo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che terrà una conferenza stampa a Mar-a-Lago, alle 17 italiane, per fornire ulteriori dettagli sull’operazione

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con grande attenzione l’evolversi della crisi in Venezuela, mantenendo un dialogo costante con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, anche per ricevere aggiornamenti sulla situazione dei cittadini italiani presenti nel Paese. Lo rende noto Palazzo Chigi.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha manifestato preoccupazione per l’operazione statunitense, contattando Tajani per sottolineare l’importanza di monitorare attentamente gli sviluppi.

Giuseppe Conte, in un post sui social, ha denunciato: “L’aggressione americana al Venezuela non ha nessuna base giuridica. Siamo di fronte a una palese violazione del diritto internazionale, che certifica il predominio del più forte e meglio equipaggiato militarmente“.

Il dibattito politico in Italia mette in luce divisioni più profonde sul ruolo degli Stati Uniti nella regione e sulle conseguenze in termini di diritto internazionale, evidenziando come la vicenda venezuelana stia diventando un vero banco di prova per la politica estera italiana ed europea.