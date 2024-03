Attentato a Mosca, media rivelano: quasi 100 persone ancora disperse

La notizia è stata condivisa ieri, 27 marzo, dal sito russo Baza tramite il suo canale Telegram e, stando a quanto condiviso, dopo l’attentato a Mosca sarebbero ancora 95 le persone disperse. Il giornale online è noto per essere vicino ai servizi di sicurezza russi, quindi non è da escludere che tale informazione sia trapelata da qualche loro fonte fidata.

I dispersi

Stando a quanto rivelato, venerdì scorso, giorno in cui è avvenuto l’attentato, le persone disperse erano sicuramente al Crocus City Hall. Ma da quel momento in poi sia i familiari che gli amici non hanno più avuto loro notizie ed i loro nomi non figurano nemmeno tra le persone che hanno perso la vita o che sono state ferite.

Non si esclude però che alcuni di questi dispersi siano effettivamente morti, perché dei 140 cadaveri, circa 80 non sono ancora stati identificati. Baza non ha rivelato la fonte di questa notizia ma, essendo vicino agli ambienti dell’intelligence e della polizia russa, non è da escludere che abbia ottenuto tali informazioni da qualcuno informato sulla situazione.

La ricerca continua

I familiari e gli amici dei dispersi stanno facendo di tutto per avere anche uno straccio di informazione in merito, pubblicando anche messaggi sui social con tanto di nomi e foto delle persone scomparse. Alcuni usano Telegram, condividendo le ultime informazioni note sugli spostamenti della persona su cui si cercano informazioni.