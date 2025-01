Attività fisica per dimagrire: quanta farne?

Per quanto riguarda l'attività fisica la più efficace è quella come la corsa o camminata.

Spesso quando si segue un regime dimagrante non si vedono i risultati poiché si tende a sbagliare metodo. Non basta soltanto consumare piatti sani e ipocalorici, ma bisogna anche inserire un’attività fisica che permetta di migliorare il proprio fisico. Vediamo quale è maggiormente indicata e soprattutto quanta è necessario farne per ottenere risultati utili.

Attività fisica per dimagrire

Al fine del dimagrimento, la sola alimentazione, per quanto bilanciata ed equilibrata, non è sufficiente. A tal proposito, è necessario e fondamentale unire anche attività fisica che sia efficace e utile a perdere peso. Per questo tipo di attività bisogna capire quanta farne e quale praticare per ottenere risultati.

La ricerca di un buon benessere fisico è un obiettivo che interessa tantissime persone che ci tengono ad avere un corpo snello e sano. Praticare uno sport o anche esercizi cardiovascolari permette sicuramente di ottenere risultati ottimali aiutando così a scolpire il fisico e a raggiungere la forma desiderata.

In base a uno studio che è stato pubblicato di recente, bisogna anche sapere e capire quanta attività fisica fare ogni giorno in modo efficace e con risultati a lunga durata. Stare in forma è importante non solo fisicamente, ma anche mentalmente e permette di raggiungere obiettivi piccoli o grandi senza troppi sforzi o rinunce.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità bisognerebbe fare attività fisica per almeno 150 minuti a settimana o 75. In entrambi i casi si tratta di una attività fisica intensa e adatta al fisico di ognuno. In questo modo si riesce a dimagrire rapidamente ma anche ottenere degli obiettivi importanti e seri.

Attività fisica: lo studio

In base allo studio che è stato effettuato e ha coinvolto una serie di soggetti in sovrappeso, fare attività fisica in modo costante per almeno 30 minuti a settimana aiuta moltissimo. In tal caso, si consiglia un’attività di tipo aerobico che aiuta a smaltire la percentuale di grassi in eccesso e quindi a dimagrire in tempi rapidi.

Sempre secondo questo studio, i risultati aumentano se si pratica attività fisica per circa 150 minuti a settimana. In questo caso si va incontro a una riduzione del peso corporeo, soprattutto nei punti maggiormente critici, quali la circonferenza della vita, il grasso corporeo. La lotta al sovrappeso e ai chili di troppo si raggiunge proprio in questo modo.

La camminata e la corsa sono due tipi di attività fisica molto vantaggiosi e che si possono integrare perfettamente all’interno della propria routine quotidiana. Sono attività che aiutano a dimagrire e risparmiare dal momento che non hanno bisogno di attrezzi specifici ed è possibile praticare ovunque, anche al parco sotto casa.

Ovviamente tutto ciò va unito a una alimentazione sana e attività che deve essere costante. Soltanto inserendo questi percorsi all’interno del proprio programma dietetico è possibile cominciare a ridurre i chili di troppo in modo sano e soprattutto salutare ottenendo importanti vantaggi per il benessere psicofisico.

