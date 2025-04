Attività sismica nei Campi Flegrei: scosse e preoccupazioni

Un nuovo sciame sismico

Nelle prime ore del giorno, la zona dei Campi Flegrei è stata interessata da un nuovo sciame sismico che ha destato preoccupazione tra i residenti. La scossa più forte, registrata dai sismografi alle 9.43, ha raggiunto una magnitudo di 2.4, avvertita in diverse aree. Questo evento sismico si inserisce in un contesto di attività geologica che caratterizza da tempo la regione, nota per la sua instabilità.

Dettagli sulle scosse

L’epicentro della scossa di stamattina è stato localizzato a una profondità di circa 3 km, nella zona del parco delle Coste di Agnano. Questa area, già monitorata dagli esperti, ha visto un incremento dell’attività sismica negli ultimi mesi. Prima della scossa principale, sono state registrate almeno altre tre scosse durante la notte, con magnitudo comprese tra 1.2 e 1.4. Tali eventi, sebbene di bassa intensità, contribuiscono a creare un clima di apprensione tra la popolazione locale.

Implicazioni per la popolazione

La ripetuta attività sismica nei Campi Flegrei solleva interrogativi sulla sicurezza della zona. Gli esperti avvertono che, sebbene le scosse attuali non siano di intensità tale da causare danni significativi, è fondamentale mantenere alta l’attenzione. Le autorità locali hanno avviato un monitoraggio costante della situazione, invitando i cittadini a rimanere informati e a seguire eventuali indicazioni di sicurezza. La storia geologica dei Campi Flegrei, caratterizzata da eruzioni e attività vulcanica, rende necessario un approccio prudente e preparato.