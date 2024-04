Auditel: dopo 3 mandati lascia presidente Andrea Imperiali di Francavilla

Milano, 22 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione di Auditel comunica che oggi il Presidente Andrea Imperiali di Francavilla ha rassegnato, irrevocabilmente, le proprie dimissioni. "Dopo otto anni di intenso e appassionante impegno alla guida di Auditel – spiega – sono giunto alla determinazione che fosse tempo di lasciare ad altri la guida della Società, al cui vertice fui chiamato per gestire, con criteri manageriali, una situazione di crisi apertasi con l’incidente occorso alla privacy di alcuni panelisti. Con il completamento del terzo mandato, ritengo di aver puntualmente assolto i compiti che mi furono assegnati il 5 febbraio del 2016: il piano strategico è stato realizzato nella sua interezza, rendendo Auditel un’azienda trasparente e moderna; è stato progettato ed installato il SuperPanel, il campione di 16.100 famiglie più grande al mondo in rapporto alla popolazione; Auditel è rapidamente diventata un riferimento tecnologico all’avanguardia, realizzando infrastrutture innovative per rispondere all’evoluzione del mercato; è stata traguardata la Total Audience, la misurazione di tutti i contenuti su tutte le piattaforme e tutti i device, facendo della Società un modello a livello internazionale. Auditel, inoltre, dispone ora della piena proprietà intellettuale degli asset e degli strumenti di raccolta dei dati d’ascolto; infine, il fatturato è cresciuto, raggiungendo nell’ultimo esercizio il valore più alto della storia della Società, premiata da Great Place to Work come la migliore azienda italiana, con meno di 50 dipendenti, dove lavorare".

"L’intero percorso evolutivo di questi otto anni – continua il presidente dimissionario – è stato realizzato in piena sintonia con le Autorità di regolazione, i rappresentanti del mercato e gli editori televisivi, che hanno supportato ogni sforzo nella direzione del cambiamento e dello sviluppo. A tutti loro va il mio ringraziamento più sentito e riconoscente. Ora, concluso il turnaround, ritengo sia opportuno, nell’interesse della Società, tornare ad avere una Presidenza di carattere meno operativo e più di indirizzo, com’è nella natura di ogni organizzazione a partecipazione diffusa: lascio al mio successore una squadra forte e coesa su cui potrà far leva per raggiungere nuovi e importanti traguardi”.

In una nota il Consiglio di amministrazione di Auditel spiega di avere "preso atto con rammarico delle irrevocabili dimissioni del Presidente Imperiali e lo ha ringraziato per la esemplare professionalità, l’assoluta dedizione e la grande passione con cui ha guidato e fatto crescere significativamente la Società negli otto anni del suo mandato, augurandogli di vivere una nuova esperienza sfidante qualunque sia la strada che intenderà intraprendere". Spetterà ora all’assemblea degli azionisti nominare il nuovo Presidente e rinnovare gli organi sociali.