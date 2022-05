Aurora Ramazzotti è incinta? La figlia di Eros e Michelle Hunziker vuota il sacco: la sua risposta è epica.

Aurora Ramazzotti è incinta? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che alcuni fan particolarmente attenti hanno notato un pancino sospetto. La figlia della conduttrice svizzera ha deciso di vuotare il sacco, rispondendo in modo epico.

Aurora Ramazzotti è incinta?

Negli ultimi tempi si fa un gran parlare di Aurora Ramazzotti. In un primo momento sembrava fosse in crisi con il fidanzato Goffredo Cerza, poi è spuntata la notizia di una presunta gravidanza in corso. Quest’ultimo chiacchiericcio è stato alimentato da alcune fotografie postate dalla ragazza sui social. I fan più attenti, infatti, hanno visto un pancino sospetto e hanno dato il via al passaparola. Aurora è davvero incinta? A chiarire la situazione è stata la diretta interessata, con un video TikTok che passerà alla storia.

Il video TikTok di Aurora

La Ramazzotti ha confezionato un filmato unico. Ha ripreso tutte le immagini social che i fan hanno associato ad una gravidanza in corso, con tanto di commenti, e poi ha inquadrato la sua bocca. Infine, ha pronunciato:

“È panza, me piace magnà”.

Una risposta epica, che è diventata virale in un lampo. Come al solito, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha preferito usare l’ironia per rispondere alle malelingue.

Aurora Ramazzotti non è incinta

Aurora non è incinta e la storia d’amore con Goffredo procede a gonfie vele. Il chiacchiericcio, anche questa volta, ha preso un palo. Considerato il rapporto che la Ramazzotti ha con i seguaci, è assai probabile che, laddove ci fosse qualche notizia da dare, sarebbe lei stessa a renderla pubblica.