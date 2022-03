Aurora Ramazzotti e la replica a Tomaso Trussardi

Ospite del programma Belve, su rai 2, Aurora Ramazzotti ha parlato della separazione della madre con Tomaso Trussardi.

Tante sono le coppie che sono scoppiate nel corso del 2021. Tra queste, di certo, quella che ha destato più scalpore, a livello mediatico, è la coppia formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La notizia della loro separazione ha lasciato tutti di stucco, visto che, da sempre, sono apparsi molto uniti e innamorati.

Tante sono state le ipotesi e le indiscrezioni che i giornali e gli esperti di gossip hanno cercato di ricostruire. Addirittura, secondo alcuni, potrebbe esserci anche un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e il suo storico marito, Eros Ramazzotti. Dopo che sono passati alcuni mesi, anche Aurora Ramazzotti ha detto la sua sull’accaduto.

L’intervista di Aurora Ramazzotti

Ospite del programma “Belve“, in onda in seconda serata su Rai 2, dopo un lungo silenzio, Aurora Ramazzotti ha risposto a Tomaso Trussardi e ha parlato anche di un possibile ritorno di fiamma tra i suoi genitori, separati ormai da tanti anni.

Aurora Ramazzotti e il rapporto con Tomaso Trussardi

Era stato proprio Tomaso a parlare del rapporto con Aurora. “Ultimamente i rapporti si sono un po’ rarefatti e mi dispiace molto. Mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei. alla domanda di Francesca Fagnani, la giovane influncer e conduttrice, ha così risposto: “Tomaso è entrato in una famiglia già complicata di suo… io non sento il nostro rapporto compromesso: siamo persone diverse e abbiamo idee diverse ma gli voglio bene”.

Aurora Ramazzotti sul ritorno di fiamma tra Eros e Michelle

Dopo la separazione, sono circolate le voci di un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. A placare le speranze dei fan, è stata proprio Aurora. “Non me li ricordo nemmeno insieme. Non ho ricordi, ho delle foto: sono bellissimi, iconici, pazzeschi. Li trovo meravigliosi… ma per come li conosco sono incompatibili completamente”.