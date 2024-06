Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: i look per le nozze di Diletta Leotta

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: i look per le nozze di Diletta Leotta

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: i look per le nozze di Diletta Leotta sfidano il dress code.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno lasciato a casa le rispettive famiglie per presenziare alle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius. Mamma e figlia hanno sfidato i dress code, sfoggiando look meravigliosi.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: i look per le nozze di Diletta

Sabato 22 giugno 2024, tra gli invitati al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius a Vulcano, in Sicilia, c’erano anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Madre e figlia hanno lasciato le rispettive famiglie a Milano e si sono concesse un po’ di sano divertimento. Ovviamente, entrambe hanno prestato massima attenzione ai look, condividendoli sui social.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sfidano il dress code

Se Diletta ha cambiato ben quattro abiti, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non sono state da meno. Per il White Party, la conduttrice svizzera ha optato per un maxi dress da gitana, mentre la pargola ha preferito una mini tutina di pizzo. Per la cerimonia, invece, hanno seguito il dress code imposto, sfoggiando abiti in linea con lo stile dell’evento.

Michelle in lungo e Aurora in corto

La Hunziker ha scelto un abito lungo in chiffon marrone bruciato firmato da Alberta Ferretti. Un modello morbido, con drappeggi, anelli sul bustino e fiocchi sulla schiena, dal costo di 3.370 euro. Michelle non ha rispettato il dress code solo per le scarpe: ha optato per comode infradito invece che tacchi a spillo. Aurora Ramazzotti, invece, ha preferito un vestito firmato Atelier Emé, precisamente l’abito corto Moki, di colore blu scuro, con gonna a ruota e bustino strapless. A differenza della mamma, ha messo scarpe alte.