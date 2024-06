Michelle Hunziker in lacrime al matrimonio di Diletta Leotta

Michelle Hunziker in lacrime al matrimonio di Diletta Leotta

La conduttrice è apparsa visibilmente commossa come mostrato in un video condiviso da Aurora su Instagram

Michelle Hunziker è volata alle isole Eolie insieme a sua figlia Aurora Ramazzotti per partecipare al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Durante la cerimonia, la conduttrice è apparsa visibilmente commossa, come mostrato in un video condiviso da Aurora su Instagram.

“Diletta Leotta, me l’hai distrutta”

Nel video, Michelle si asciuga le lacrime mentre assiste al fatidico “sì” della coppia, evidenziando l’intensità dell’emozione vissuta in quel momento. Aurora Ramazzotti ha rivelato l’emozione della madre tramite una storia su Instagram, dove si legge: “In lacrime dal primo all’ultimo secondo” e “Diletta Leotta, me l’hai distrutta”. Nel video, Michelle chiede bonariamente alla figlia di interrompere la registrazione mentre si asciuga le lacrime con un fazzoletto. Questo gesto di condivisione ha permesso ai follower di vedere un lato più intimo e umano della conduttrice.

Gli ospiti del matrimonio

Alla cerimonia hanno partecipato oltre 160 invitati, tra cui molti volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi, Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Elodie (che ha fatto da damigella), Eleonora Berlusconi (testimone della sposa), Alice Campello e Alessandro Martorana, e gli youtuber “Me contro Te” (Luì e Sofì). Le nozze si sono svolte sull’isola di Vulcano, presso il lussuoso Therasia Resort, creando un’atmosfera magica e indimenticabile per tutti i presenti.