Australia e Giappone: Inizio di una Nuova Era di Collaborazione nella Difesa

Un incontro strategico tra Australia e Giappone per affrontare le sfide regionali e potenziare la cooperazione militare.

Il panorama geopolitico nell’Asia-Pacifico è in continua evoluzione, spingendo i paesi a rivedere le proprie strategie di sicurezza. In questo contesto, il ministro della difesa australiano, Richard Marles, si prepara a visitare il Giappone per incontri bilaterali con il suo omologo giapponese, Shinjiro Koizumi. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso l’approfondimento delle relazioni difensive tra Canberra e Tokyo, in un periodo contrassegnato da crescenti tensioni regionali.

Un incontro strategico per il futuro

Marles partirà per il Giappone sabato, con l’intento di stabilire un dialogo immediato con il nuovo governo guidato dal primo ministro Sanae Takaichi. Secondo una nota ufficiale, Australia e Giappone condividono una visione comune per affrontare le sfide globali sempre più complesse. Marles ha espresso fiducia nel fatto che la relazione bilaterale continuerà a progredire grazie a un allineamento strategico e a un’ambizione condivisa.

Progetti di difesa congiunti

Un aspetto chiave di questa cooperazione è il contratto del valore di 10 miliardi di dollari australiani (circa 6,5 miliardi di dollari americani) assegnato a Mitsubishi Heavy Industries per la costruzione di undici fregate di classe Mogami. Questi vascelli rappresentano un importante passo avanti nelle esportazioni di difesa giapponesi e saranno cruciali per potenziare la flotta della Royal Australian Navy. Le prime tre unità saranno realizzate in Giappone, con consegne programmate a partire dal 2029, mentre le restanti saranno costruite in Australia.

Il contesto geopolitico

Le relazioni tra Canberra e Pechino hanno conosciuto un deterioramento negli ultimi anni, contrassegnate da tensioni e conflitti d’interesse. Nonostante i tentativi di migliorare i legami, come l’incontro tra il primo ministro australiano Anthony Albanese e il presidente cinese Xi Jinping, le frizioni persistono, in particolare riguardo al Mar Cinese Meridionale. La ministra degli esteri australiana, Penny Wong, ha recentemente accusato la Cina di espandere la propria influenza militare nella regione senza la necessaria trasparenza.

Le preoccupazioni di Tokyo

Negli ultimi tempi, le relazioni tra Giappone e Cina hanno subito un ulteriore deterioramento. Ciò è avvenuto in seguito alle affermazioni della ministra giapponese Takaichi, presentate in parlamento, riguardo a una possibile risposta militare giapponese nel caso di un attacco cinese a Taiwan. Questa posizione ha suscitato forti reazioni da parte di Pechino, che considera Taiwan parte integrante del proprio territorio. La crescente tensione tra i due paesi mette in evidenza l’importanza delle alleanze strategiche nella regione.

Prospettive future e impegni internazionali

Il viaggio di Marles si estenderà oltre il Giappone, poiché la prossima settimana visiterà anche Washington. Qui si confronterà con i segretari della difesa di Stati Uniti e Regno Unito in merito al programma AUKUS. Questo programma prevede la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare per l’Australia. Fonti del Pentagono hanno confermato che la revisione del progetto AUKUS è stata completata. Sono stati identificati passi per garantire un fondamento solido all’iniziativa.

L’incontro tra i ministri della difesa di Australia e Giappone rappresenta un momento cruciale per la cooperazione difensiva e per il rafforzamento delle relazioni bilaterali. Questo avviene in un contesto di crescente complessità geopolitica. Le due nazioni stanno dimostrando un impegno concreto nel lavorare insieme per affrontare le sfide future.