Una manovra sbagliata, e poi il panico e le urla. E l‘intervento immediato di due passanti che hanno udito le urle di altre persone presenti. Una mamma è finita con la sua auto in mare e a bordo del veicolo era presente anche la figlia di cinque anni. É successo ad Ortigia, in provincia di Siracusa, e per alcuni minuti la tensione è stata altissima, per la paura che madre e figlia potessero rimanere imprigionate nel veicolo che stava finendo sott’acqua. La ricostruzione dei fatti.

Ortigia, mamma e figlia finiscono con l’auto in acqua: intervento urgente

Momenti di altissima tensione al porto piccolo di Ortigia dove un veicolo con a bordo una donna di origini inglesi, turista, e la figlia di cinque anni, finito in mare. Secondo quanto ricostruito la donna avrebbe, durante una manovra, perso il controllo dell’auto, una Ford Puma a noleggio, che a quel punto è precipitata in acqua.

Alcuni passanti, udite le urla di altre persone che hanno assistito alla scena, sono intervenuti tuffandosi in acqua. Ed in questo modo sono riusciti a trarre in salvo sia la donna che la bimba. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Siracusa per effettuare i rilievi mentre i vigili del fuoco si sono occupati del recupero del mezzo, lavorando in stretto coordinamento con la Guardia Costiera. É stato possibile recuperare anche cellulare, documenti ed altri effetti personali della donna. Tragedia sfiorata, dunque: come riportato da Siracusaoggi madre e figlia difficilmente sarebbero riuscite a salvarsi autonomamente e senza il provvidenziale intervento dei due passanti eroi.