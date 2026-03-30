Trivolzio, incidente tra scuolabus e auto: momenti di tensione sulla SP22, intervento massiccio dei soccorsi e verifiche in corso sulla dinamica.

Nella mattinata di oggi, lungo la strada provinciale 22 nei pressi di Trivolzio, a pochi chilometri da Pavia, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto uno scuolabus con a bordo diversi bambini e un’auto. Lo scontro frontale ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine, generando momenti di forte apprensione tra i presenti e le famiglie.

Scontro all’alba sulla SP22: paura tra i passeggeri dello scuolabus

Nella mattinata di oggi, lunedì 30 marzo, nel Comune di Trivolzio, a pochi chilometri da Pavia, si è verificato un violento incidente lungo la strada provinciale 22 che ha coinvolto uno scuolabus diretto a scuola e un’autovettura. Come riportato da Milano Today, il sinistro è avvenuto poco prima delle 8.30, in un tratto rettilineo della carreggiata, e ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. Le segnalazioni iniziali parlavano di circa 15 persone coinvolte, motivo per cui sono state inviate sul posto sei ambulanze e tre automediche.

A bordo dello scuolabus viaggiavano una decina di alunni tra i 6 e gli 11 anni, insieme al conducente e ad alcuni accompagnatori adulti. Dopo l’impatto frontale, i bambini sono stati rapidamente visitati dal personale sanitario direttamente sul luogo dell’incidente e, fortunatamente, non avrebbero riportato ferite gravi: per loro si è trattato per lo più di controlli precauzionali prima di essere riconsegnati alle famiglie. La scena ha comunque suscitato forte preoccupazione tra i presenti e i genitori, anche per la dinamica improvvisa dello scontro e per il numero di minori coinvolti.

Incidente tra auto e scuolabus, paura per dieci bambini: due feriti

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, un giovane di 20 anni alla guida di una Dacia, rimasto intrappolato tra le lamiere in seguito allo schianto. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo dall’abitacolo, prima di affidarlo alle cure del personale sanitario che lo ha trasportato in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Ferito anche l’autista dello scuolabus, sottoposto a ulteriori accertamenti in pronto soccorso.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, secondo quanto emerso, ci sarebbe anche quella di un possibile colpo di sonno da parte del giovane automobilista, che potrebbe aver perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta e provocando l’impatto frontale. Le indagini proseguono per definire eventuali responsabilità e ricostruire ogni dettaglio dell’incidente.