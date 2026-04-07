La crisi nello Stretto di Hormuz mette in luce la forte interconnessione tra geopolitica, energia e industria manifatturiera globale, mostrando come un singolo punto strategico possa influenzare filiere complesse come quella dell’auto elettrica.

Dalla crisi energetica alla mobilità: gli effetti della chiusura dello Stretto di Hormuz sull’auto elettrica

Un’eventuale interruzione prolungata dei traffici nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il transito di una quota rilevante di petrolio e gas, avrebbe conseguenze dirette sulla produzione mondiale. Questo passaggio marittimo rappresenta infatti una delle principali vie di transito per petrolio, gas naturale liquefatto e prodotti petrolchimici, con conseguenze dirette sui costi energetici globali.

L’aumento dei prezzi dell’energia si riflette rapidamente sui processi industriali, in particolare in quelli ad alta intensità come la produzione automobilistica e la raffinazione dei materiali per batterie. Secondo le ultime analisi della società di consulenza Berylls, una prolungata crisi logistica potrebbe portare, nell’arco di circa due mesi, a un rallentamento fino al blocco della produzione globale di veicoli elettrici.

Il punto critico è rappresentato dalla disponibilità di materie prime come lo zolfo, utilizzato in vari processi chimici legati agli accumulatori: una quota significativa del suo trasporto marittimo globale passa proprio attraverso il Golfo Persico. In caso di interruzione, le scorte, già limitate, si esaurirebbero in poche settimane, creando colli di bottiglia che non dipendono dalla capacità produttiva degli impianti, ma dalla mancanza di input fondamentali. A questo si aggiungono le difficoltà logistiche dovute alla deviazione delle rotte navali, l’allungamento dei tempi di consegna e l’alterazione dei modelli produttivi just-in-time, con effetti a catena su fornitori, assemblatori e distributori.

La chiusura dello Stretto di Hormuz sull’auto elettrica: effetti economici, domanda e trasformazioni del mercato

Sul piano economico, la crisi contribuisce a un aumento generalizzato dei prezzi di petrolio e gas, con impatti immediati su trasporti, industria e inflazione. L’energia più costosa rende più onerosa anche la produzione delle batterie, influenzando il prezzo finale dei veicoli elettrici. Tuttavia, parallelamente, l’incremento dei carburanti tradizionali rafforza il vantaggio economico delle auto elettriche in termini di costi operativi, ampliando il differenziale rispetto ai veicoli a combustione interna. Questa dinamica alimenta una domanda crescente, soprattutto tra flotte aziendali, famiglie con percorrenze elevate e mercati già dotati di infrastrutture di ricarica diffuse. Tuttavia, permangono ostacoli rilevanti: il costo iniziale più alto, l’accesso al credito meno favorevole e l’incertezza macroeconomica possono rallentare l’adozione in alcune aree geografiche.

Anche le politiche industriali e commerciali influenzano il quadro, con strategie diverse tra regioni che determinano velocità di transizione non uniformi. In questo contesto, secondo l’International Energy Agency, la situazione rappresenta una delle principali sfide per la sicurezza energetica globale, poiché combina vulnerabilità geopolitiche e dipendenze infrastrutturali. Le aziende, dal canto loro, stanno rivedendo le strategie di approvvigionamento, aumentando le scorte di sicurezza e diversificando i fornitori, mentre i consumatori tendono a reagire alla volatilità dei prezzi orientandosi progressivamente verso soluzioni più efficienti e meno esposte alle fluttuazioni dei combustibili fossili.