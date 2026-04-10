A Nerviano, nel Milanese, un’auto è precipitata in un laghetto: morto un 72enne, in corso verifiche per escludere la presenza di altre persone.

Un’auto è finita in un laghetto artificiale a Nerviano, nel Milanese, richiedendo l’intervento di vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri. Nel corso delle operazioni è stato trovato morto un uomo, mentre sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed escludere la presenza di altre persone nel veicolo.

Auto finisce in un laghetto, morto un 72enne: recuperato il corpo senza vita

È

stato rinvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, il cadavere di un uomo di 72 anni all’interno di un’auto finita in un laghetto artificiale a Nerviano, nel Milanese. I vigili del fuoco hanno recuperato e portato a terra la salma, che si trovava fuori dall’abitacolo, in acqua. La figlia dell’uomo aveva presentato denuncia di scomparsa nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile.

Secondo le prime ipotesi investigative, l’anziano potrebbe aver volontariamente lasciato scivolare il veicolo lungo una rampa che conduce allo specchio d’acqua, ma le cause dell’accaduto restano ancora da chiarire e sono al vaglio dei carabinieri di Legnano e della stazione di Nerviano.

Auto finisce in un laghetto, morto un 72enne: ricerche in corso per escludere altre vittime

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rho, supportati da due mezzi fluviali, dal personale del 118 e dai carabinieri. È stato inoltre richiesto l’intervento dei sommozzatori giunti da Torino, impiegati per verificare l’eventuale presenza di altre persone all’interno dell’abitacolo.

Le operazioni di controllo si sono rese necessarie a scopo precauzionale, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire ogni possibile scenario legato alla presenza del veicolo nel bacino d’acqua.