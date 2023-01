Una vita spezzata a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno in un drammatico incidente avvenuto sulle strade del Lazio.

La tragedia si è consumata lungo la strada provinciale Migliara 58 nel territorio Pontino, in provincia di Latina, ed è costata la vita ad un uomo di 66 anni, deceduto senza che i soccorritori potessero far nulla per salvarlo. Stando ad una ricostruzione dei fatti effettuata dalle autorità, che stanno ancora lavorando per finalizzarla, i fatti si sono verificati poco dopo le 7 del mattino del 5 gennaio tra i comuni di San Felice Circeo e Terracina.

La vittima si trovava in bicicletta e percorreva la provinciale quando un veicolo lo ha travolto per ragioni ancora da chiarire.

Grave incidente sulla provinciale 58: morto un 66enne

Sull’auto, come si è appreso in seguito, viaggiava un 20enne. L’allarme è stato lanciato subito e, dopo la chiamata ricevuta dal Numero Unico delle Emergenze è intervenuta in tempi rapidi un’ambulanza inviata dal 112. I paramedici hanno immediatamente avviato le manovra di rianimazione ma, a causa delle gravi ferite riportate, non hanno potuto far altro che constatare e dichiarare il decesso del ciclista.

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per svolgere i necessari rilievi e ricostruire la dinamica dei fatti. La salma è stata in seguito trasferita all’obitorio, restando a disposizione dell’autorità giudiziaria qualora ne venga disposta l’autopsia.