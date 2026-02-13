La gestione del limite di velocità sulle autostrade è da sempre al centro di dibattiti tra sicurezza e efficienza del traffico. Recentemente, un Paese europeo ha sperimentato un innalzamento del limite massimo da 130 a 150 km/h, sfidando convinzioni consolidate. L’esperimento pone interrogativi fondamentali: fino a che punto la velocità incide sulla sicurezza e dove è necessario mettere un stop per prevenire rischi reali?

Lo stop al limite di velocità che potrebbe influenzare l’Italia

L’esperienza rappresenta un interessante banco di prova per l’Italia, dove la questione dei limiti autostradali è da tempo al centro di discussioni e proposte. Il limite di 130 km/h, sebbene pensato per garantire sicurezza, spesso si scontra con la realtà pratica: la polizia stradale non può coprire l’intera rete di autostrade che collega più regioni, rendendo difficile il rispetto assoluto dei limiti.

Se i risultati continueranno a mostrare che un aumento della velocità non comporta automaticamente più incidenti, il modello potrebbe essere preso in considerazione anche nel nostro Paese. È importante distinguere tra la velocità di progetto delle strade e i limiti imposti: molte autostrade moderne sono costruite per sostenere velocità superiori a quelle attualmente consentite.

Autostrade, stop al limite di velocità: approvata l’attesa legge

La Repubblica Ceca ha intrapreso una scelta coraggiosa, prendendo spunto dall’esempio tedesco per rivedere i limiti di velocità sulle proprie autostrade. Circa dieci mesi fa, il limite massimo è passato da 130 a 150 chilometri orari, suscitando curiosità ma anche preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale. Contrariamente alle previsioni, però, i dati iniziali sembrano sorprendentemente rassicuranti: secondo la stampa greca, nel corso dell’anno in corso non si è registrato un incremento significativo degli incidenti, nonostante l’aumento di ben venti chilometri orari.

Come osserva “Car and Motor GR”, le autostrade siano in genere più sicure a prescindere dai limiti, suggerendo che altri fattori — come la qualità delle infrastrutture, la disciplina dei conducenti o il tipo di traffico — possano avere un ruolo più determinante nel prevenire incidenti rispetto alla sola velocità massima consentita.

L’esperimento ceco apre dunque nuovi interrogativi sul rapporto tra limite di velocità e sicurezza, sfidando convinzioni consolidate e stimolando il dibattito europeo su regolamentazioni più flessibili e basate su dati concreti.