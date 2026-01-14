Dall’1 gennaio 2026 sono aumentati i pedaggi autostradali ma, di quanto? Quali sono le tratte più costose? Scopriamolo insieme.

Autostrade, pedaggi aumentati dall’1 gennaio 2026: ecco di quanto

Dallo scorso 1 gennaio 2026 sono entrate in vigore le nuove tariffe autostradali, adeguate dunque all’inflazione con un aumento medio, come comunicato dal Ministero dei Trasporti) dell’1,5%, ovvero come l’indice di inflazione programmata per questo 2026.

Secondo una indagine da parte di Altroconsumo i rincari ci sono ma non sono uniformi e, inoltre, colpiscono in modo differente a seconda delle aeree e delle tratte. Ma, quali sono le tratte più costose?

Autostrade, pedaggi aumentati dall’1 gennaio 2026: le tratte più costose

Dall’indagine di Altroconsumo è stato rilevato che, in media, i pedaggi sono aumentati dell’1,1% e quindi, nella maggior parte dei casi, un aumento pari a 10 o 20 centesimi. Tra però ad esempio i collegamenti più utilizzati al Nord, come la Bergamo-Milano Est, la Dalmine Milano Est e la Trento Nord-Bolzano-Sud, si parla di rincari che superano il 2%. Ovviamente i rincari possono non pesare più di tanto su coloro che prendono l’autostrada solo ogni tanto, peseranno invece molto sui pendolari, sul medio e lungo periodo. Ci sono però anche alcune tratte che non hanno subito alcun aumento, nel Nord-Ovest, nel Centro e soprattutto in Sicilia.