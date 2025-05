Avaria del treno Circumvesuviana

Un episodio di grande preoccupazione ha coinvolto i passeggeri del treno della Circumvesuviana, che ha subito un’avaria nel tratto tra Torre Annunziata e Pompei. L’incidente è avvenuto quando del fumo bianco ha cominciato a fuoriuscire dai vagoni, costringendo i viaggiatori a scendere e proseguire a piedi sui binari. Questo evento ha generato non solo panico, ma anche una serie di disagi per coloro che si trovavano a bordo.

Interruzione della circolazione ferroviaria

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’Eav, la circolazione ferroviaria è stata momentaneamente interrotta tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei Villa dei Misteri a causa dell’avaria del treno 1094. La notizia ha immediatamente suscitato l’attenzione dei media e dei passeggeri, molti dei quali hanno condiviso video e testimonianze sui social network, documentando la situazione di emergenza.

Reazioni e conseguenze

Le reazioni dei passeggeri sono state variegate, con alcuni che hanno espresso la loro frustrazione per la mancanza di informazioni tempestive e chiare da parte del personale ferroviario. Altri, invece, hanno cercato di mantenere la calma, nonostante la situazione fosse decisamente stressante. La sicurezza dei viaggiatori è stata messa in primo piano, e le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’avaria per evitare simili incidenti in futuro.

Impatto sui servizi ferroviari

Questo incidente ha avuto un impatto significativo sui servizi ferroviari della Circumvesuviana, creando ritardi e cancellazioni che hanno colpito molti pendolari e turisti. La situazione è stata monitorata attentamente, e l’Eav ha promesso di fornire aggiornamenti costanti sulla ripresa della circolazione. È fondamentale che i viaggiatori rimangano informati e seguano le indicazioni fornite dalle autorità per garantire la loro sicurezza.