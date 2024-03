Concetta Serrano, la madre di Sarah Scazzi, è stata intervistata da Quarto Grado. Qui è tornata a parlare del caso e di Michele Misseri. Vediamo che cosa ha raccontato.

Concetta Serrano su Michele Misseri

Concetta ha spiegato che si è sentita ferita dalle parole di Michele Misseri perché, con il suo comportamento, è come se la figlia stesse ricevendo una giustizia a metà.

Lui deve finirla di fare il pagliaccio e dire tutte queste stupidaggini. Sa che tanto nessuno gli crede. La magistratura non gli crede, le persone non gli credono, sanno che è innocente. E quindi va a ruota libera per fare contente le figlie e sua moglie, proclamandosi colpevole. Dovrebbero scomparire le donne di causa sua, allora Michele direbbe la verità.

ha così affermato la mamma di Sarah al programma tv.

Le parole di Concetta Serrano

Ho visto dei video che mostrano chiaramente della sua innocenza. In uno, dove sta insieme a sua nipote, dice: ‘Ho coperto la Sabrina‘. Se sua figlia non c’entrava niente, perché la tira in ballo? E ancora più avanti aggiunge: ‘Abbiamo fatto i furbacchioni’. Cioè, stai parlando di più persone e non di una sola persona. Chi sono questi furbacchioni? E ancora: ‘Avremmo potuto chiamare i soccorsi, perché non li avete chiamati? Avete fatto tutto di testa vostra?’

ha raccontato Concetta Serrano.

Concetta parlerà con Misseri?

La madre di Sarah Scazzi ha detto di essere disposta a parlare con Michele Misseri per farsi dire quello che è successo davvero. Per mettere un punto fermo sulla verità che, secondo Concetta, Misseri non vuole dire.