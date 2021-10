Azienda fa regalo di lusso ai dipendenti: biglietti in prima classe e 10mila dollari per la vacanza

Sara Blakely, CEO di Spanx, ringrazia i suoi dipendenti per il lavoro al suo fianco e lo fa regalando 10mila dollari per una vacanza.

È il regalo dei sogni, un gesto di riconoscenza che non ha eguali: è la scelta di Sara Blakely, CEO di Spanx, l’azienda che ha offerto un regalo di lusso ai propri dipendenti. Di cosa si tratta?

Azienda fa un regalo di lusso ai dipendenti

10mila dollari per il viaggio dei sogni e ascegliere la meta sarà il dipendente, che potrà godere persino di un volo in prima classe.

È questo il regalo della CEO della Spanx, Sara Blakely, che ha voluto ringraziare i colleghi per il lavoro e l’impegno dimostrati negli anni. Il regalo arriva dopo che la società è stata valutata 1,2 miliardi di dollari con l’acquisto di una quota di maggioranza da parte di Blackstone.

Azienda fa un regalo di lusso ai dipendenti, le parole di Sara Blakely

“Essere qui oggi e pensare a ciò che siamo stati in grado di fare è motivo di grande orgoglio. Abbiamo reso la lingerie modellante femminile qualcosa di spendibile nell’ambito del business. Questo è un punto di partenza per le imprenditrici“, ha dichiarato la dirigente sui suoi social.

Poi ha sottolineato: “Anche se il 50% degli imprenditori sono donne, soltanto il 2,3% dei finanziamenti sono destinati alle giovani imprenditrici nel 2020.

Questo è un momento importante secondo me e voglio dedicarlo a tutte le donne che sono venute prima di me. Prima ancora, vorrei rivolgere un pensiero a tutte quelle che avrebbero sognato le stesse cose, ma che non hanno avuto quest’opportunità”.

Un viaggio per due persone, 10mila euro per organizzarlo e due biglietti in prima classe: “Se viaggi con qualcuno e ti concedi una vacanza, probabilmente vorrai andare in un bell’albergo o vorrai andare a cena in posti eleganti mai visti prima.

Per questo motivo, abbiamo deciso di concedere 10.000 dollari a tutti i dipendenti, affinché possano godersi il meritato premio senza pensare a niente“. Così la Blakely ha motivato il regalo fatto ai dipendenti che sono al suo fianco dal 2000.

Azienda fa un regalo di lusso ai dipendenti, la storia di Spanx

Blakely ha fondato Spanx nel 2000 con 5.000 dollari di risparmi. Tra gli obiettivi, si è prefissata il raggiungimento di un valore di 20 milioni per la sua azienda.

21 anni dopo, la sua società vale ben 1,2 miliardi.