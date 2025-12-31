L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso: quali sono le sue condizioni dopo l'aggressione

Quando si è resa conto che il marito era in pericolo di vita ha impugnato un coltello da cucina e si è avventata contro l’animale che lo aveva aggredito, uccidendolo. Il dramma è avvenuto a Capena, in provincia di Roma, dove il pitbull di proprietà di una coppia di coniugi si è avventato contro il marito, azzannandolo e provocando serie ferite.

La ricostruzione dei fatti.

Dramma a Capena: uccide il pitbull a coltellate, stava aggredendo il marito

La vittima dell’aggressione è un cittadino romeno, azzannato questa notte dal molosso di sua proprietà e successivamente soccorso d’urgenza con gravi

ferite. Il trasporto è avvenuto in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea: è stata la moglie del’uomo a salvarlo intervenendo con un coltello da cucina in mano con il quale si è scagliata contro il pitbull colpendolo con diversi fendenti fino a provocarne la morte.

Stando alla ricostruzione dei fatti il tutto sarebbe avvenuto nell’abitazione della coppia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, allertate da una segnalazione ricevuta al 112 ed hanno avviato le indagini per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti. I militari hanno anche sequestrato il coltello usato dalla donna mentre il personale dell’Asl Roma 4 ha preso in carico la carcassa dell’animale. L’uomo azzannato, seppur seriamente ferito, non si troverebbe secondo quanto riportato da Roma Today in pericolo di vita.