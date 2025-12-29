Tragedia durante una battuta di caccia nel Frusinate, dove un uomo di 74 anni è morto dopo essere stato caricato da un cinghiale. Ecco cosa è successo.

Tragedia durante una battuta di caccia in provincia di Frosinone, per l’esattezza nelle campagne di Vallemaio.

Un uomo di 74 anni si trovava con alcuni amici lungo la strada provinciale che collega Vallemaio a Sant’Andrea, in località Colle Cedro. Secondo quanto riportato dai media locali, il 74enne sarebbe stato caricato violentemente dal cinghiale. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118, che hanno trasportato d’urgenza l’uomo in ospedale dove l’uomo è però morto a seguito di una grave emorragia. Il cinghiale avrebbe infatti reciso l’arteria femorale del cacciatore.

Come abbiamo visto, battuta di caccia finita in tragedia. Un uomo di 74 anni è infatti morto dopo essere stato caricato da un cinghiale, che gli avrebbe reciso l’arteria femorale. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Pontecorvo per riscostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La vittima si chiamava Luigi Rotondo, aveva 74 anni ed era un pensionato residente a Cassino.