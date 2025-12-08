È gravissimo. Dramma durante la battuta di caccia, colpito dai proiettili del suo fucile

Un dramma durante una battuta di caccia ha scosso la comunità nel comune di Bagni di Lucca: un cacciatore è rimasto gravemente ferito da un colpo di fucile partito accidentalmente, trasformando un pomeriggio all’aperto in un’emergenza sanitaria.

Grave incidente di caccia nella zona di Brancoleria

Un cacciatore è rimasto gravemente ferito durante una battuta al cinghiale nella zona di Brancoleria, a Lugliano (Bagni di Lucca).

Secondo le prime ricostruzioni, riportate da La Nazione, l’uomo sarebbe stato raggiunto all’addome da due colpi partiti accidentalmente dalla propria doppietta a canne mozze a seguito di una caduta.

Immediato l’allarme dei compagni di caccia: i soccorsi del 118 hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per il trasporto in ospedale a Cisanello. Il recupero sul terreno impervio è stato complesso, con operazioni di verricello per permettere l’accesso dei soccorritori.

Stabilizzato sul posto, il cacciatore è stato trasferito in codice rosso e sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza; le condizioni sarebbero stazionarie, ma la prognosi resta riservata.

Sul posto hanno operato insieme al personale sanitario anche vigili del fuoco e uomini del Soccorso alpino, mentre le forze dell’ordine – polizia e carabinieri – hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’evento. Sono stati raccolti i racconti dei presenti e recuperati i bossoli dell’arma coinvolta.