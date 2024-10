Baby Reindeer ha ricevuto il via libera per avviare un'azione legale per diffamazione. Secondo il giudice, si tratta di un racconto inventato, permettendo così alla signora Harvey di portare la sua causa contro Netflix.

Baby Reindeer ha ricevuto il via libera per avviare un'azione legale per diff...

La donna scozzese Fiona Harvey ha avviato una causa legale da 170 milioni di dollari contro Netflix per diffamazione, collegata alla serie Baby Reindeer. Harvey, modello ispiratore del personaggio di Martha, una stalker in serie, afferma che la trasmissione insinua falsamente che abbia commesso aggressioni sessuali e sia stata incarcerata per stalking. Nonostante il suo nome non sia citato, la donna afferma di essere stata riconosciuta attraverso i social media, ricevendo minacce di morte e vivendo un profondo disagio emotivo. Un giudice californiano ha permesso a Harvey di procedere con l'azione legale, precisando che Baby Reindeer non si basa su eventi reali.