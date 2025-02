È stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e soppressione e occultamento di cadavere Pablo Gonzalez Rivas, il compagno della babysitter scomparsa a Milano nella notte tra il 24 e il 25 gennaio scorso.

Babysitter scomparsa, il compagno fermato per omicidio

Milano, novità importanti sul caso di Jhoanna Natlay Quintanilla Valle, la babysitter di 40 anni scomparsa dalla sua casa in zona Bicocca nella notte tra il 24 e il 25 gennaio scorso. La Procura di Milano ha infatti disposto il fermo per il compagno della donna, Pablo Gonzalez Rivas, accusato di omicidio volontario aggravato e soppressione e occultamento di cadavere. L’uomo, 48 anni, aveva denunciato l’allontanamento della compagna solamente una settimana dopo ma, le telecamere di videosorveglianza, lo hanno smentito. Nessuna immagine infatti mostra Johanna Quintanilla lasciare il monolocale.

Pm: “Il corpo della babysitter spostato con un borsone dal compagno”

Dalle immagini della telecamera di videosorveglianza, non solo non si vede mai Jhoanna Quintanilla allontanarsi volontariamente da casa quella notte, ma si vede anche Gonzalez uscire di casa spostando a fatica un borsone molto pesante. Secondo gli inquirenti dentro ci sarebbe stato il corpo della babysitter, corpo non ancora ritrovato. Questo e altri elementi hanno quindi convinto il Gip ha iscrivere il 48enne nel registro degli indagati e convocarlo per un interrogatorio. Gonzalez si è però valso della facoltà di non rispondere ed è stato condotto in carcere.