Baidu presenta Ernie Bot e lancia la sfida a ChatGpt

Pechino, 22 mar. (askanews) – Il colosso cinese Baidu ha presentato il suo chat bot che sfida ChatGPT, e il chat bot “Bard”, lanciato da Google: si chiama Ernie Bot ma il software di intelligenza artificiale svelato a Pechino in una conferenza stampa del cofondatore dell’azienda e ceo Robin Li, ha deluso le aspettative e anche le azioni della società cinese sono crollate durante l’evento.

Non c’è stata una dimostrazione dal vivo delle funzionalità, solo un video preregistrato in cui “Ernie” rispondeva a domande su un romanzo e generava un riassunto della trama, si cimentava in conti di algebra e generava audio nei dialetti cinesi.

Baidu ha affermato che intende integrare il bot nel suo motore di ricerca e nei suoi dispositivi per la casa intelligente, con “applicazioni reali in tutti i settori”. Secondo Robin Li, oltre 650 aziende avrebbero già manifestato interesse.