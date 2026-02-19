Balcázar presidente ad interim del Perù: è polemica

Il congresso ha indicato José María Balcázar come capo di Stato ad interim: un incarico breve, tensioni politiche e un passato segnato da scandali

In un clima politico segnato da ripetute crisi istituzionali, il Perù ha scelto un nuovo presidente ad interim: José María Balcázar. La nomina è avvenuta durante una votazione parlamentare che ha sorpreso osservatori e partiti, imponendo al Paese una guida temporanea in vista delle prossime consultazioni elettorali. Questo passaggio di consegne arriva dopo la rimozione del presidente precedente per motivi disciplinari e giudiziari, e si inserisce in una sequenza di cambi al vertice che ha caratterizzato la politica peruviana negli ultimi anni.

Come è arrivata la nomina e quanto durerà il mandato

La scelta del congresso di eleggere Balcázar è stata il risultato di un secondo turno di votazioni in cui l’83enne deputato ha superato la favorita María del Carmen Alva. Il nuovo presidente subentra a José Jerí, destituito dal suo incarico a seguito di una mozione di censura. Per effetto delle scadenze elettorali già fissate, il mandato di Balcázar sarà molto contenuto: dovrà guidare il Paese fino all’insediamento del presidente eletto, con la tradizionale cerimonia che si tiene il 28 luglio, giorno dell’indipendenza nazionale.

Tempistiche e vincoli legali

La carica assunta da Balcázar è strettamente transitoria: la legge impedisce che ricopra la presidenza durate la campagna elettorale come candidato, e il suo ruolo principale è quello di assicurare una transizione elettorale regolare. In pratica, il suo governo dovrà gestire l’ordinaria amministrazione e garantire la tenuta delle istituzioni fino al passaggio di consegne previsto dopo le elezioni del 12 aprile.

Il profilo politico e i precedenti controversi

José María Balcázar è un ex magistrato diventato poi parlamentare con il partito Perú Libre. La sua carriera pubblica comprende esperienze nel sistema giudiziario e nella politica, ma è accompagnata da numerose polemiche. Tra i punti critici del suo passato figurano indagini per presunte irregolarità, procedimenti disciplinari e accuse relative a scambi di favori con esponenti della magistratura. Queste vicende hanno alimentato dubbi circa la sua idoneità a rappresentare un’autorità istituzionale in un momento così delicato.

Posizioni pubbliche contestate

Negli anni recenti Balcázar si è distinto anche per posizioni socialmente divisive: durante il dibattito parlamentare sul contrasto al matrimonio infantile, ha espresso opinioni che hanno suscitato forte critica pubblica. In quell’occasione ha difeso la possibilità di contrarre matrimonio a partire da 14 anni in assenza di violenza, affermazione che ha provocato la condanna di organizzazioni per i diritti delle donne e interventi ufficiali del ministero competente. Questi episodi hanno accentuato l’attenzione sui rischi di una leadership percepita come conservatrice su temi sociali sensibili.

Le reazioni politiche e il contesto istituzionale

La designazione di Balcázar ha diviso gli schieramenti: forze di sinistra e alcuni gruppi moderati hanno sostenuto la votazione, mentre esponenti di destra e critici l’hanno definita una mossa che non risolve la fragilità istituzionale. I detrattori rimarcano che il congresso, oggetto di bassa fiducia popolare, corre il rischio di alimentare ulteriore malcontento se la gestione politica non sarà percepita come trasparente e responsabile.

Le sfide immediate per il governo ad interim

Tra le priorità indicate da Balcázar figurano la necessità di garantire una transizione elettorale pacifica e di affrontare la crescente insicurezza cittadina, che rappresenta una delle principali preoccupazioni dei peruviani. Sul fronte economico ha promesso continuità nelle politiche pubbliche per evitare shock sui mercati e sui servizi essenziali. Tuttavia, la brevità del mandato limita la possibilità di interventi strutturali e rende la gestione quotidiana delle emergenze la principale misura del successo del suo governo.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Il calendario politico rimane concentrato sulle elezioni del 12 aprile, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere un nuovo presidente e un nuovo Congresso. I sondaggi mostrano un quadro frammentato, senza un candidato in grado di raccogliere un consenso schiacciante, il che potrebbe tradursi in una competizione prolungata fino a un eventuale ballottaggio. In questo scenario la credibilità dell’esecutivo ad interim sarà misurata dalla capacità di mantenere ordine e trasparenza fino al passaggio di consegne.

Con un mandato breve e un passato costellato di controversie, il nuovo capo di Stato dovrà dimostrare in poche settimane di poter garantire stabilità istituzionale e una cornice serena per lo svolgimento delle elezioni.