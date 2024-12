Il ritorno di Ballando con le stelle

Dopo una pausa che ha visto la Prima della Scala dominare il palinsesto, Ballando con le stelle si prepara a tornare in onda su Rai1. Con solo due appuntamenti rimasti, la tensione è palpabile tra i fan e gli appassionati del talent show. La seconda semifinale è fissata per il 14 dicembre, seguita dalla finale della stagione 2024, prevista per una settimana dopo. Ma ciò che tiene banco è il futuro di Guillermo Mariotto, il controverso giurato che ha recentemente fatto parlare di sé per la sua assenza in diretta.

La controversa assenza di Mariotto

Durante l’ultima puntata, Mariotto ha abbandonato la sua postazione senza preavviso, lasciando Milly Carlucci e il pubblico in uno stato di confusione. Questo gesto ha sollevato un polverone, poiché il giudice non ha avvisato la produzione, creando una situazione surreale. La Rai, nota per la sua tolleranza limitata verso comportamenti discutibili, sta valutando seriamente se mantenere o meno il stilista nel cast del programma. Fonti vicine alla produzione rivelano che i vertici di Viale Mazzini sono stanchi delle sue uscite provocatorie e potrebbero decidere di allontanarlo.

Il futuro di Mariotto: un ritorno con riserva

Nonostante le polemiche, sembra che Mariotto avrà un’altra possibilità. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il giurato parteciperà a una riunione con gli autori e la produzione, il che suggerisce un suo ritorno in giuria. Tuttavia, questa opportunità è accompagnata da condizioni rigorose: Mariotto dovrà evitare comportamenti che possano causare imbarazzo o problemi. In sostanza, la Rai gli offre un “perdono” con riserva, avvertendolo che una nuova infrazione potrebbe costargli il posto. La situazione resta tesa, e il pubblico attende con ansia di scoprire se il noto stilista saprà mantenere la calma e la professionalità necessarie per rimanere nel programma.

Le dichiarazioni di Mariotto

Interpellato da Fanpage.it, Mariotto ha scelto di non rivelare dettagli sul suo futuro a Ballando con le stelle, dichiarando enigmaticamente: “Lo decide il Padreterno e lo decide la Madonna”. Questa risposta evasiva non ha fatto altro che alimentare la curiosità e la speculazione attorno alla sua figura. Nonostante il clima di incertezza, sembra che, salvo imprevisti, Mariotto tornerà al suo posto per la finale di stagione, ma con l’avvertimento che dovrà comportarsi in modo appropriato. La sua carriera nel talent show è quindi appesa a un filo, e il pubblico è pronto a seguire ogni sviluppo con attenzione.