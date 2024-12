Un finale ricco di sorprese

La recente finale di Ballando con le stelle, il popolare programma di danza condotto da Milly Carlucci, ha suscitato un acceso dibattito tra i fan e gli appassionati. L’assenza del giudice Guillermo Mariotto ha colpito molti, poiché la sua presenza è sempre stata un elemento distintivo dello show. La conduttrice ha spiegato che Mariotto si era infortunato, ma le sue dichiarazioni post-evento hanno sollevato ulteriori interrogativi sul suo futuro nel programma.

Le dichiarazioni di Guillermo Mariotto

Subito dopo la finale, Mariotto ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere. Ha confermato l’incidente che lo ha costretto a saltare l’evento e ha espresso incertezze riguardo al suo futuro come giudice. Nonostante la sua assenza, ha rivelato di avere una preferenza per la vittoria di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, piuttosto che per la coppia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Questa rivelazione ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla già tumultuosa finale.

Pasquale La Rocca e il possibile ritiro

Un altro protagonista della serata è stato Pasquale La Rocca, il quale ha annunciato il suo possibile ritiro dal programma. Questa notizia è giunta in un momento delicato, poco prima della proclamazione delle coppie finaliste, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. Molti si sono chiesti se il ballerino stesse davvero considerando di lasciare lo show, e le sue risposte sui social non hanno fatto altro che alimentare le speculazioni. La Rocca ha parlato delle sue esperienze con le partner di ballo, Federica Pellegrini e Nina Zilli, rivelando che ogni collaborazione ha presentato le sue sfide.

Le reazioni del pubblico e dei fan

Le polemiche non si sono fermate qui. I fan hanno espresso le loro opinioni sui social, chiedendo chiarimenti a La Rocca riguardo al suo futuro nel programma. La sua risposta è stata evasiva, lasciando intendere che potrebbe essere l’ultimo anno per lui, ma senza confermare ufficialmente. Questo ha portato a un acceso dibattito tra i sostenitori, alcuni dei quali hanno criticato il ballerino per aver annunciato il suo ritiro in un momento così cruciale. La tensione è palpabile, e il pubblico attende con ansia di sapere cosa riserverà il futuro per i protagonisti di Ballando con le stelle.